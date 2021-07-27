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嘉義縣餐飲有條件內用不共食 首日稽核200餘家無違規

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供

迎接防疫今起降為二級，嘉義縣衛生局稽核200餘餐飲業內用防疫措施，未發現違規，餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查餐飲業防疫措施，以供應合菜餐廳為稽查對象，共查核逾200家，無違規情事。

嘉縣宣布餐飲業有條件開放內用，須遵守衛福部公告的「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定；衛生局動員全縣衛生稽查員，同步擴大稽查餐飲業防疫措施，首日查核逾200家業者，都能遵守防疫規定，內用都有實聯制、消毒、戴口罩、用隔板、採梅花座，餐桌間隔1.5公尺。

衛生局呼籲餐飲業者務必落實自主健康管理、加強環境清潔消毒，全民都應遵守實聯制、戴口罩、勤洗手及保持用餐距離防疫規定，違反且拒絕改善，依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請業者不要以身試法。

縣長翁章梁說，面對防疫警戒鬆綁，各行各業蓄勢待發，餐飲業是民生基本需求，解封是經濟與民生雙重考量，餐飲業除建議優先外帶，有條件開放內用，包括不提供合菜，以個人餐點為主，餐桌間須保持1.5公尺距離、梅花座或加隔板，以及2組客人間桌椅環境清潔消毒，確保用餐環境安全，微解封考驗民眾防疫素養，也是未來回歸正常步調重要關鍵，呼籲鄉親千萬不能鬆懈。

迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
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迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供
迎接防疫今起降為二級，嘉義縣餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查供應合菜餐廳，共查核逾200家，無違規情事。圖／嘉縣府提供

餐飲業 衛生局 口罩 微解封 翁章梁

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