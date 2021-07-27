嘉義縣餐飲有條件內用不共食 首日稽核200餘家無違規

迎接防疫今起降為二級，嘉義縣衛生局稽核200餘餐飲業內用防疫措施，未發現違規，餐飲業有條件開放現場內用，不提供合菜，以個人餐點為主，衛生局稽查人員擴大稽查餐飲業防疫措施，以供應合菜餐廳為稽查對象，共查核逾200家，無違規情事。

嘉縣宣布餐飲業有條件開放內用，須遵守衛福部公告的「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定；衛生局動員全縣衛生稽查員，同步擴大稽查餐飲業防疫措施，首日查核逾200家業者，都能遵守防疫規定，內用都有實聯制、消毒、戴口罩、用隔板、採梅花座，餐桌間隔1.5公尺。

衛生局呼籲餐飲業者務必落實自主健康管理、加強環境清潔消毒，全民都應遵守實聯制、戴口罩、勤洗手及保持用餐距離防疫規定，違反且拒絕改善，依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請業者不要以身試法。