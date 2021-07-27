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嘉市噴水圓環換上52盞LED重啟 蘭潭水舞周五也開演
嘉義市中山路與文化路口地標「中央噴水圓環」去年11月起配合抗旱、疫情停止噴水，期間市府全面檢修噴水設施，底座漆純白色，老舊的水底燈汰換成52盞LED七彩省電燈具，於今疫情警戒降為2級的第1天恢復噴水，另，蘭潭水舞也因枯水期暫停近半年，本周五也要恢復展演。
市府指出，中央噴水池運作時間為每天上午8點至9點、10點至11點、中午12點至下午1點，下午2點至3點、4點至6點，夜間七彩水底燈表演於7點至10點，每天共6節時段，池內的噴泉每15分鐘會變換噴泉形式，共14種特殊變化；雖噴水池四面馬路都有人行道，市府提醒要維持社交距離。
建設處長田長沛說，此次換上52盞水底LED燈、底座漆上純白色，相較以前要手動調顏色的水底燈，新燈會隨著時間不斷變化，且燈具依花朵狀分4族群，分別模擬花瓣族群、花萼族群、雌蕊族群、雄蕊族群等花態，均勻又對稱在圓環4面，映照於噴水柱上。
市長黃敏惠等人今前往視察，表示俗話說「錢水」，水代表錢財，地標水柱即將開始噴發，帶來源源不絕的人潮與商機，而上方的「KANO」投手吳明捷，象徵永不放棄正是防疫的精神。
蘭潭水庫的水舞表演因枯水期、水庫水位太低，從今年2月1日起暫停，目前蓄水量逼近9成，黃敏惠上周宣布本月30日重啟展演，觀光新聞處近日著手測試、更換耗材等，恢復展演後時段未變，每天3場，分別晚間7點半、8點半、9點半，每場10分鐘共3首曲目；該處雖空曠，且演出時間10分鐘，市府仍宣導提醒要注意社交距離等措施。
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