四湖參天宮關聖帝君生日 舉辦百廟視訊祈福祛疫大法會

疫情降級，國內頗具規模的雲林縣四湖鄉參天宮，為迎接關聖帝君1862周年聖誕，訂於8月1、2日，邀集海內外兩百多座關帝君廟，以線上視訊方式，共同舉辦百廟三獻祈福祛疫大法會，共沐神恩，祈求世界早日遠離疫災。

參天宮主委吳孟宗表示，農曆6月24日（8月2日）欣逢關聖帝君1862周年聖誕，參天宮謹遵帝君聖示，經擲筊請示後決定於8月1日（農曆6月23日）起兩天，擴大舉辦公益性「三獻祈福祛疫大法會」，邀請中和枋寮威遠壇主林威呈率員主持科儀，為地球村人民祈福保安，疫情早日遠離。

吳孟宗說，庇護眾生福安是帝君忠義仁濟的精神，所以這次大法會將邀請百座廟宇、友宮共同聯名祈福，集萬人之氣，祈求蒼生平安，意義深遠。

參與宮廟包括台西五條港安西府、西螺福興宮、麥寮拱範宮、虎尾福安宮、東石港口宮、布袋嘉應廟、新港奉天宮、馬鳴山鎮安宮、卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭、台北松山慈祐宮、奉天宮、北投慈后宮、士林慈諴宮、艋舺青山宮、板橋妙雲宮、台東天后宮、屏東御天宮、梅山玉虛宮、大甲聖母宮、台南武英殿、四草興天宮、大樹慈后宮巷仔媽、八里龜馬山紫皇天乙真慶宮、三峽興隆宮、五龍山鳳山寺、花蓮吉安代天武聖殿、發發發財神廟、金包里慈護宮、桃園龍德宮、慈護宮、王功福海宮、台中樂成宮、東港鎮海宮、南廠水門宮、新營太子宮、開元殿。