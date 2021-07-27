嘉市中央噴水池恢復噴水 52盞LED水底燈七彩繽紛

嘉義市中央噴水池噴水設施去年11月起抗旱停止噴水，市府趁停噴期間將老舊水底燈換裝成52盞LED七彩省電燈具，省電又安全，讓中央噴水池再次「七彩繽紛」，今天起恢復噴水。

嘉義市長黃敏惠與嘉義市政府建設處團隊一行人今天前往視察，強調在全國3級警戒期間，市府除了努力守住嘉義市，建設也從不止步，讓嘉義市的建設持續往前走。

黃敏惠談到，中央噴水池是嘉義市的民主聖地，也是最重要的地標，此地標代表著尊重與包容的民主，更是嘉義市繁榮的象徵；守護在最上方的KANO投手吳明捷，這種永不放棄的精神正是防疫的精神。

建設處指出，由於去年底水情拉緊報，市府宣布中央噴水池因應乾旱缺水停止噴水，只在今年農曆過年期間短暫維持運作。

市府趁著停噴期間檢修，更換52盞水底LED燈，相較以前要手動調顏色的水底燈，現在新燈會隨著時間不斷變化。

市府表示，中央噴水池每日上午8時至晚間10時進行噴水，夜間再加上七彩水底燈表演，每日共6節表演時段。

市府提醒民眾，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的最新情況，民眾在觀賞噴水表演時亦須時刻保持個人和環境衞生，戴口罩並保持適當的社交距離。