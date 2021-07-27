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可以內用了！鹽水意麵攤生意回溫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
今起提供內用，台南鹽水點心城顧客回回流。記者謝進盛／攝影
今起提供內用，台南鹽水點心城顧客回回流。記者謝進盛／攝影

「顧客逐漸回來了！」疫情今起調降為二級警戒餐飲業有條件開放內用，台南鹽水點心城見人潮，攤商中午開心說，「有開放，生意真的有差。」

鹽水老街旁的鹽水點心城匯集20多攤在地小吃，是許多遊客大啖知名的鹽水意麵、豬頭飯等小吃的好去處，疫情以來生意一落千丈，多數攤商呈現半歇業狀況。

疫情今起調降為二級警戒，餐飲業有條件開放內用，該點心城入口的「阿三意麵」中午顧客不歇，業者雖提供內用，不過外帶仍多數。

邊忙煮意麵的老闆娘露出笑容說，雖然今顧客還好，但至少是好的開始，只要疫情不惡化，顧客安心內用，依據多年來經驗，生意絕對會回籠，「尚要緊的，疫情不能放鬆，不要再有破口」。

從北部南下做水電工程的劉先生與徒弟也來內用享用在地鹽水意麵，他笑說，前幾天都只能躲在車上或找偏僻角落匆促嗑完，感覺好像是在打仗或當賊。

他說，業者能提供內用，對他們這些外食人口又無適當用餐地點來說，真的很需要，拜託希望更多餐飲業者能跟進。

今起提供內用，台南鹽水點心城顧客回回流。記者謝進盛／攝影
今起提供內用，台南鹽水點心城顧客回回流。記者謝進盛／攝影
鹽水點心城許多攤家仍半歇業中。記者謝進盛／攝影
鹽水點心城許多攤家仍半歇業中。記者謝進盛／攝影
鹽水意麵吸引饕客慕名而來。記者謝進盛／攝影
鹽水意麵吸引饕客慕名而來。記者謝進盛／攝影

餐飲業 二級警戒

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