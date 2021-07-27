防疫降級嘉義縣申請無薪假家數倍增 觀光旅遊業最多

防疫警戒今天降至第2級，但三級警戒造成的經濟衰退還在持續加大浮現。勞動部昨天公布全國無薪假最新統計，人數是去年新冠疫情爆發以來最高，連農業型態的嘉義縣也不例外，縣府勞青處統計，防疫三級警戒逾2個月，申請家數暴增1倍，截至22日共34家公司申報531名勞工減班休息（放無薪假）。

王姓飯店業者說，疫情還看不到盡頭，降級只是稍微喘口氣，部分業者要員工回家休息，不給薪水，有的照常付薪加強飯店清潔維護，不願申請無薪假；許姓旅遊業為支付員工薪水，改經營配宅水果、食品。

部分服務業收入中斷，以臨時人員雇員工，要員工暫時停止上班，減少支出，因為員工未投保勞保，無法申請無薪假，業者說，實際放無薪假的家數人數比官方統計數字還多。

勞青處說，依行業類別區分：觀光旅遊、旅宿業9家；旅行業3家；批發零售業10家；製造業4家；人力仲介2家；人民團體、補習業、遊樂園、資源回收業、餐飲業、醫療診所各1家。

上次統計申請停班休息只有15家，共計249名勞工，產業別包括旅宿業4家、批發零售業5家、人力仲介2家、烘焙食品製造業、醫療診所、補習業、人民團體各1家。防疫三級警戒逾2個月，申請家數暴增1倍。

勞青處說，勞動部啟動減班休息補助的充電再出發計畫及安心就業計畫，充電再出發提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助；安心就業計畫，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50 ％補貼。