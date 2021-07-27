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防疫降級布袋觀光魚市卻降載 攤商怨：平假日差很多

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供
為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供

嘉義縣布袋觀光魚市13日恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，微解封及防疫降級前的首個例假日，遊客爆量累計逾6千人，為防魚市成為防疫破口，縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，減少150人，今天實施，攤商抱怨，客人平假日差很大，客人都配合防疫戴口罩

今天非假日，上午魚市開門營業，客人稀稀落落，看不到例休假日人潮壅擠情形，許多海產店仍關門，水產攤商說，看到客人多，憂喜參半，喜的是人潮代表錢潮，但他們很多人未打疫苗，擔心染疫。

布袋街區觀光協會理事長游志豪認為，魚市平、假日客人差很多，假日增加外地遊客，容留人數不必下修，因為同時段不會逾千人，魚市因客人買水產等待攤商刮魚鱗處理，才會出現群聚，漁會人流管制嚴格，縣府稽查落實。

縣府漁業科說，針對布袋觀光魚市防疫作為再滾動檢討，要求嘉義區漁會落實辦理，包括最大容留量由450人再降載為300人，有效降低魚市內的停留人數，人數達容留上限採一出一進管制，同時漁會增派人力在場內消費熱區進行管制及疏導，避免成為民眾聚集熱點，提供安全消費場域。

漁業科強調，魚市從600人2度下修到300人，每人容留空間加大，單一出入口有專人管控，手拿計數器計算人數，若同一時段超過容留人數，管制進入，人流採一進一出管控，地面畫設加大的社交距離安全間隔線，不致產生外界指稱「防疫破功」，區漁會統計的是假日累計人數，不是同時段進場人數。

為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供
為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供
為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供
為防布袋觀光魚市成為防疫破口，嘉縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，今天實施。圖／嘉義區漁會提供

嘉義 社交距離 口罩

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