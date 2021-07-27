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台南縣婦女會舊址「變身」闢建新營「公三」公園完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
原台南縣婦女會闢建為新營「公三」社區公園已完工。圖 ／台南市政府工務局提供
原台南縣婦女會闢建為新營「公三」社區公園已完工。圖 ／台南市政府工務局提供

台南市政府催討原台南縣婦女會場址，開闢為新營「公三」公園，目前已完工，除活化閒置空間，也將提供社區局面全年齡都適合休閒遊憩空間。

新營公誠國小對面的大台南婦女會舊址（縣市合併前為台南縣婦女會），土地為原台南縣政府所有，約有797坪，地上物當年由婦女會勸募興建2層樓辦公廳舍及1樓平房幼稚園教室，約民國56年落成，因長期占用，經市府催討，原幼稚園（幼兒園）現行遷出，婦女會在民國107年完成遷移。

市府工務局勘查後認為原建物耐震功能不佳，且未登錄為歷史建築建議拆除，但保留一層樓改建其川堂空間，作為公園涼亭休憩之用。

另外，基地內有株已列入南市老樹保護的大榕樹，作為公園主景樹，四周以透水性步道環繞，且配合保留整理川堂轉化為台糖小火車站意象，打造為公園內主要休憩步道景觀。

另外，動態區則規畫共融式遊具與活動廣場，為新營區第一座社區型共融式公園。其中，遊戲場規畫設置可增進平衡感與肢體動作等能力的「維京鞦韆」，與有助於鍛鍊孩童專注力、手眼協調與安定感的「拱型繩索攀爬滑梯」兩座共融式遊具；地面利用小礫石取代傳統地墊，以自然材料取代傳統橡膠地墊，增加孩童觸覺體驗及身體與心理放鬆功能。

工務局說，「公3」公園目前已開闢完成，除讓社區住戶有全新開闊休閒遊憩空間；同時提供公誠國小學童一處戶外教學環境，且川堂前活動廣場，可作為社區、學校戶外表演及辦活動場所。

原台南縣婦女會闢建為新營「公三」社區公園已完工。圖 ／台南市政府工務局提供
原台南縣婦女會闢建為新營「公三」社區公園已完工。圖 ／台南市政府工務局提供

歷史建築 幼兒園 火車站

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