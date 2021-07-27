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台灣第一水庫虎頭埤重現「虎埤八景」 今推文青深度遊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
主打台灣「第一水庫」的虎頭埤重現「虎埤八景」，今推文青深度遊。記者周宗禎／攝影
主打台灣「第一水庫」的虎頭埤重現「虎埤八景」，今推文青深度遊。記者周宗禎／攝影

疫情警戒今天起降為二級，台南市政府上午表示，管制期間投入整理環境，配合警戒降級今天「重新推出」一百多年前清朝文人描繪的「虎埤八景」，要讓遊客能更深度認識虎頭埤之美，也更增添文青氣息。

虎頭埤清道光20年(1840年）成為風景區，是全台最早開發的景點，曾入選「台灣八景十二勝」、「虎埤泛月」還是「南瀛八景」之首。市長黃偉哲表示，市府將虎頭埤規畫為後疫情時代自由行、小型旅行團和客製化深度旅遊勝地。

虎頭埤水庫歷史悠久，新化秀才詩人王則修題的「虎埤八景」：「水橋虹影」、「虎嶼歸雲」、「孤嶼螺痕」、「虎頭倒影」、「濠上觀魚」、「虎溪釣月」、「江亭坐月」、「閘口飛泉」，各對應水庫內八個場域。

虎頭埤休園期間重新製作「虎埤八景」介紹解說牌，增加標示八景相關位置導覽圖及詩人王則修詩詞描述，遊客可按圖索驥，站在詩人王則修描述的位置與場景，感受100多年前的心境。

虎頭埤風景區管理所表示，5月19日配合疫情警戒百年首度休園二個月，7月13日微解封重新開園首日有255人次到訪，首次周休假日17日782人次、18日1313人次，第二次周休雖因烟花颱風影響，24日638人次、25日602人次，顯示已有人潮回流跡象。

管理所提醒遊客注意防疫規定，目前暫不開放清晨6點半前進入。相關訊息參見虎頭埤風景區官網：https://htp.tainan.gov.tw/

主打台灣「第一水庫」的虎頭埤，疫情管制期間遊客銳減。記者周宗禎／攝影
主打台灣「第一水庫」的虎頭埤，疫情管制期間遊客銳減。記者周宗禎／攝影
主打台灣「第一水庫」的虎頭埤重現「虎埤八景」，今推文青深度遊，但仍有相關的防疫管制措施。記者周宗禎／攝影
主打台灣「第一水庫」的虎頭埤重現「虎埤八景」，今推文青深度遊，但仍有相關的防疫管制措施。記者周宗禎／攝影

虎頭埤 疫情 詩人

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