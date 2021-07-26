嘉市補習班快篩結果速出爐 回報表「刷一整排陰性」

因應明天疫情警戒降為2級，嘉義市政府今發放近4000個快篩劑，給幼兒園、課照中心及補教業者，要求復業之前教職員工要普篩，回報結果並自行公布；雖規定復業3天內回報，但市府教育處今隨即接獲多間補習班回報，幸快篩結果欄位，都呈現陰性，有員工打趣稱「刷一整排陰性」。

1間嘉市東區的文理短期補習班，今對包括行政、教師等10名員工快篩，其中僅2人有接種過疫苗，快篩結果全呈陰性；西區1間課後照顧服務中心，主任、服務人員及行政人員共3人都打過疫苗，快篩結果也都陰性。

市府教育處指出，提供54間幼兒園共758個快篩劑，292間補習班及課照中心、共3197個快篩劑，其中幼兒園與課照中心人員已打完疫苗，須快篩1次，補習班未列入施打對象，提供每員工2周量、可篩檢2次，希望徹底確保學童的安全。

今天於市府發放快篩劑，1名邱姓補教業者說，因補習班還未打疫苗，尤其年紀輕的老師更打不到，不少人對快篩會有心理壓力。