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嘉義市品種米試種成功 命名「這5字」年底首收割10噸

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府聯手嘉義農試所、嘉市農會，輔導農民試種「台農82號」品種米，命名「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供
嘉市府聯手嘉義農試所、嘉市農會，輔導農民試種「台農82號」品種米，命名「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府聯手嘉義農業試驗所、嘉市農會，採用農試所博士吳永培成功育種的「台農82號」品種，歷經農民1年的栽種調整，宣告試種成功，將此視為嘉市品牌米、命名「幸福嘉義米」，今天進行插秧，預計11月能首次收割10噸，市府及農會將協助申請生產履歷。

吳永培表示，「台農82號」米粒外觀晶瑩剔透，口感黏性優越不輸日本越光米，且有良好的抗病蟲害及強桿耐倒伏特性，可減少農藥肥料使用、降低生產成本，且粗蛋白含量低僅4.6到5%，相較一般米約6.5%，適合腎或肝功能異常患者食用，

吳永培也說，納莉颱風來襲時，嘉縣市唯一沒倒伏的品種就是台農82號，透過栽培技術的調整，包括插秧、肥料管理、收成都有標準栽培模式，希望農民用無毒甚至有機方式栽培，另一特色，一期作、二期作的口感都一樣好吃。

市府指出，嘉市農地耕種面積約1800公頃，其中以稻米760公頃居多，占4成以上，嘉市農會農事小組長游啟琳及游儀益在輔導下，投入位於頭港2公頃農地，栽種台農82號稻米，經過1年來不斷調整耕種模式及習慣，終於試種出質量俱佳完美的成果。

適逢二期稻作插秧期，市府建設處長田長沛、吳永培、市農會總幹事黃騰輝等人與農民一起將台農82號秧苗栽種到稻田中；黃騰輝說，為保障農民收益，採契作的產銷模式，加上輔導申請生產履歷，未來將全力協助推廣「幸福嘉義米」。

市府表示，今年首發栽種2公頃後，預計11月初收割，產量約10噸，屆時消費者可在市農會門市或網站購買得到，也將帶動其他農民加入生產行列，明年栽種面積預計達5公頃。

嘉義市政府聯手嘉義農業試驗所、嘉市農會，採用農試所博士吳永培成功育種的「台農82號」品種，命名「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府聯手嘉義農業試驗所、嘉市農會，採用農試所博士吳永培成功育種的「台農82號」品種，命名「幸福嘉義米」。圖／嘉義市政府提供
嘉市將「台農82號」品種視為嘉市品牌米、命名「幸福嘉義米」，今年首發栽種2公頃後，預計11月初收割，產量約10噸。圖／嘉義市政府提供
嘉市將「台農82號」品種視為嘉市品牌米、命名「幸福嘉義米」，今年首發栽種2公頃後，預計11月初收割，產量約10噸。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建設處長田長沛（左二）等人今將台農82號秧苗栽種到稻田中。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建設處長田長沛（左二）等人今將台農82號秧苗栽種到稻田中。圖／嘉義市政府提供
農試所博士吳永培成功育種的「台農82號」品種，歷經嘉義市農民1年的栽種調整，宣告試種成功。圖／嘉義市政府提供
農試所博士吳永培成功育種的「台農82號」品種，歷經嘉義市農民1年的栽種調整，宣告試種成功。圖／嘉義市政府提供

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