打完疫苗易緊張？ 她到接種站發乖乖 民眾直呼好貼心

嘉義縣水上國小做為縣內接種站，上午開放一般民眾施打疫苗，晚間更設有夜間接種站，水上鄉公所秘書江佩曄為舒緩民眾緊張情緒，至站內分送乖乖，拿到的民眾都直呼，真的好貼心！

江佩曄說，水上國小接種站今天施打主要是採預約制，對象為50歲以上及第九類相關人員，施打人數總共有155位，鄉公所也特別準備155包乖乖，並用油性筆在上面寫下「打完疫苗要乖乖休息」分送給民眾，讓他們能夠舒緩緊張的情緒。

江佩曄表示，台灣人對乖乖並不陌生，日前衛生局開放水上國小做為接種站，除了提供民眾酒精噴霧和防疫用品外，公所擔心民眾打完疫苗會肚子餓，但室外不能飲食，她想到許多工程師都會在儀器上放乖乖，於是便想出了這個妙點子。

江佩曄當時和朋友們去嘉義縣許多大賣場「掃貨」，買了數箱的乖乖，並用油性筆在包裝上寫下「打完疫苗後要乖乖休息」，舒緩民眾情緒，也做到提醒之用，許多長輩拿到後，都直呼相當貼心。