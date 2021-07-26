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可搭了！疫情趨緩 南市娛樂漁業明恢復載客
疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心明（27）日起將疫情警戒降為二級，農委會宣布載客降載至6成及相關防疫作為下可恢復營業載客，台南市政府下午宣布，會遵照中央指引，呼籲遊客及業者仍應遵守相關防疫作為，避免淪為防疫破口。
農業局長謝耀清表示，南市娛樂漁船11艘及娛樂漁筏18艘，恢復營業後，將依照農委會公告娛樂漁業漁船防疫管理措施進行人流管制，落實相關防疫作為，包括所有人員實聯制、量測體溫、全程配戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、艙內如有座位以梅花座安排、設置上下船單一出入口、每航次結束後進行全船設施及救生衣消毒。若從事潛水活動僅限使用個人裝備，脫下裝備後必須配戴口罩，並進行裝備清潔消毒。
市長黃偉哲強調，疫情指揮中心對防疫管制雖採取「緩坡式降級」，但疫情要控制住，須在調整中嚴格落實防疫措施，請遊客及業者配合相關防疫作為，市府將協調海巡機關把關，確保搭載人數不逾限，農業局也會不定期抽查業者是否遵守相關防疫措施，提供國人安全健康的遊憩場域。
他說，業者若未遵守降載人數限制者得處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；船員及乘客如果未遵守相關防疫作為得3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，業者須在搭乘前向乘客宣導，以免觸法受罰。
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