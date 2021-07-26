阿里山部分景點有條件開放 鄒族部落居民憂心

指揮中心宣布，明天起調降至二級警戒，阿里山國家風景區管理處宣布轄內部分景點和步道、遊客中心有條件開放，但仍有不少鄒族部落對遊客有所顧慮，包含達邦、特富野等部落內設施景點暫不開放。

阿管處表示，明日日起轄內三大遊憩系統，除達邦村(達邦、特富野部落)、新美村、樂野村景點設施持續不開放外，餘景點設施56處、公廁30處、遊客中心3處有條件開放，遊客中心停車載量放寬至50%，但管理處可視情況機動封閉。

阿管處補充，觸口、文峰遊客中心及里佳資訊站屬單一出入口，仍須落實實聯制、量測體溫及容留量管制。非封閉型景點如步道、涼亭應配合全程配戴口罩，保持社交距離，禁止戶外100人以上，室內50人以上群聚。

阿里山管理處將持續監測人流聚集狀況並適時分流、管制或封閉。轄管停車空間有載量限制，請遊客務必遵守疏導人員指引，勿違規停車，以免受罰。

但阿里山鄉內各處景點設施，將配合各部落決議，新美、達邦、特富野及樂野部落尊重在地意願，設施暫不開放，來吉、山美、茶山、里佳4大部落及豐山社區將配合景點設施開放，各部落及社區如有最新決議將配合調整。