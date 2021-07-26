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防疫警戒降級 台南明天啟用新化老街武德殿公共自行車
台南市政府配合「防疫警戒降為2級」，下午公告明天27日啟用新化老街知景點武德殿公共自行車T-Bike租賃站，讓遊客使用T-Bike逛新化周邊景點；為提升T-Bike服務效率，會定期檢討各站使用情況，「調整至最適合地點設站服務民眾」。
交通局長王銘德表示，此次調整新設新化武德殿站，是符合新化地區長期以來設站期待，也滿足觀光需求，歡迎市民及旅客多利用。新化武德殿站位置及站上車輛資訊，27日0時起同步於T-Bike官網(http://tbike.tainan.gov.tw/)及T-Bike APP(支援IOS及Android系統)更新，歡迎多加利用。
交通局表示，T-Bike105年8月啟用以來，已有76處租賃站及1824輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破333萬，是短程方便及觀光休閒交通工具，疫情期間T-Bike租賃站及公共自行車每日以酒精擦拭消毒，請民眾放心騎乘。
王銘德說，市長黃偉哲指示滾動式檢討T-Bike各租賃站營運狀況，將不符合使用需求站點遷移至民眾期待度高的新站點，提高T-Bike服務效能及使用滿意度。
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