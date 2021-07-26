讓嘉義市持續幸福！市府政風處長工務處長今就職

嘉義市政府原政風處長葉鴻銘任期屆滿調職，新任政風處長由臺灣高檢署臺南檢察分署政風室主任吳武璋接任；原任工務處處長郭拱源辭職，遺缺由交通部公路總局工務組副組長蘇文崎接任，2人今日就職，強調不僅秉持服務精神任職，更要讓嘉義市持續幸福。

56歲的吳武璋表示，將在現有良好基礎上，配合市長黃敏惠推動廉政維新，加強政風人員訓練，積極辦理廉政、肅貪與查賄等業務，與檢、警、調、廉密切聯繫，並協助市府預防貪瀆不法事件發生，提升嘉義市政府廉政整體效能，同時創造優質公務環境。

吳武璋為台南市人，東海大學法律系畢業，80年特種考試法務部調查局調查員乙等特考合格，曾任臺南縣環境保護局政風室主任、臺南縣政府政風處科長、臺南地方法院政風室主任、高檢署花蓮分署政風室主任、高檢署臺南分署政風室主任等職務。

52歲的蘇文崎，很榮幸在市長黃敏惠邀請下，加入市府團隊，原先在公路總局服務，也曾在不同養護工程處服務過，並有過相關重大工程歷練，未來也將積極推動嘉義市，持續成為幸福城市，同時秉持為民服務精神，全力以赴辦理相關公共工程。