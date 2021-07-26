快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓嘉義市持續幸福！市府政風處長工務處長今就職

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市新任政風處長吳武璋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市新任政風處長吳武璋。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府原政風處長葉鴻銘任期屆滿調職，新任政風處長由臺灣高檢署臺南檢察分署政風室主任吳武璋接任；原任工務處處長郭拱源辭職，遺缺由交通部公路總局工務組副組長蘇文崎接任，2人今日就職，強調不僅秉持服務精神任職，更要讓嘉義市持續幸福。

56歲的吳武璋表示，將在現有良好基礎上，配合市長黃敏惠推動廉政維新，加強政風人員訓練，積極辦理廉政、肅貪與查賄等業務，與檢、警、調、廉密切聯繫，並協助市府預防貪瀆不法事件發生，提升嘉義市政府廉政整體效能，同時創造優質公務環境。

吳武璋為台南市人，東海大學法律系畢業，80年特種考試法務部調查局調查員乙等特考合格，曾任臺南縣環境保護局政風室主任、臺南縣政府政風處科長、臺南地方法院政風室主任、高檢署花蓮分署政風室主任、高檢署臺南分署政風室主任等職務。

52歲的蘇文崎，很榮幸在市長黃敏惠邀請下，加入市府團隊，原先在公路總局服務，也曾在不同養護工程處服務過，並有過相關重大工程歷練，未來也將積極推動嘉義市，持續成為幸福城市，同時秉持為民服務精神，全力以赴辦理相關公共工程。

蘇文崎，中興大學土木工程研究所碩士，86年專技土木工程技師及格、85年特考三等考試土木工程科合格，曾任交通部公路總局工務組副組長、公路總局第三區養護工程處副處長、公路總局東西快高南區工程處副處長、交通部公路總局西濱公路南區臨時工程處副處長等職務。

嘉義市工務處處長蘇文崎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市工務處處長蘇文崎。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義市小吃名店暫不內用 飯店早餐供「餐盒」沒自助式

嘉義市第3輪多約3千劑AZ可運用 再開啟「補登」模式

嘉義市疫苗施打涵蓋率達2成8 今起48歲以上AZ開打

等好久了！嘉義市蘭潭音樂噴泉展演 7月30晚重新登場

相關新聞

家長快看！台南國小、國高中課輔開課時間今天宣布

家長得救了！台南市教育局今天在防疫記者會中宣布，配合學校老師施打疫苗的進度，台南市國小將在8月9日開始實體的暑期課業輔導...

可搭了！疫情趨緩 南市娛樂漁業明恢復載客

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心明（27）日起將疫情警戒降為二級，農委會宣布載客降載至6成及相關防疫作為下可恢復營業載客，...

阿里山部分景點有條件開放 鄒族部落居民憂心

指揮中心宣布，明天起調降至二級警戒，阿里山國家風景區管理處宣布轄內部分景點和步道、遊客中心有條件開放，但仍有不少鄒族部落...

讓嘉義市持續幸福！市府政風處長工務處長今就職

嘉義市政府原政風處長葉鴻銘任期屆滿調職，新任政風處長由臺灣高檢署臺南檢察分署政風室主任吳武璋接任；原任工務處處長郭拱源辭...

疫情降級明上路 雲嘉南寺廟有條件開放

全國防疫警戒明（27）日降為二級，鬆綁寺廟可辦普度，台南白河碧雲寺決定如期農曆七月底辦理，維持去年約四百桌規模，許多信眾...

防疫警戒降級 台南明天啟用新化老街武德殿公共自行車

台南市政府配合「防疫警戒降為2級」，下午公告明天27日啟用新化老街知景點武德殿公共自行車 T-Bike租賃站，讓遊客使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。