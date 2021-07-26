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疫情降級明上路 雲嘉南寺廟有條件開放

聯合報 / 記者謝進盛周宗禎莊祖銘／連線即時報導
疫情明起降級，台南北門南鯤鯓代天府開放部分廟殿供參拜，仍不開放信眾參與普度，圖為疫情前普度盛況。圖／南鯤鯓代天府提供
疫情明起降級，台南北門南鯤鯓代天府開放部分廟殿供參拜，仍不開放信眾參與普度，圖為疫情前普度盛況。圖／南鯤鯓代天府提供

全國防疫警戒明（27）日降為二級，鬆綁寺廟可辦普度，台南白河碧雲寺決定如期農曆七月底辦理，維持去年約四百桌規模，許多信眾聞訊開心說「終於等到了」，廟方也說，疫情仍不容鬆懈，會落實政府相關防疫規定，廟內限縮50人內。

每年農曆7月底普度是白河碧雲寺重要收入來源，日前因疫情嚴峻，廟方憂心生變，近日隨著疫情穩定，廟方終於鬆一口氣，今開始準備普度相關事宜，維持去年約400桌，不過參與牌位，因疫情影響，推估不如去年3000多位。

北門南鯤鯓代天府中元普度，素有「台灣最大普度場」稱譽，往年安排農曆7月10日（今年國曆8月17日）舉辦，贊普桌數達5、6000桌。不過今年受限疫情，早在5月就宣布停辦中元普度。

廟方表示，雖然疫情降級可開放舉辦普度，為求慎重仍決定不對外開放信眾參與，僅對內由五大斗燈首、萬善爺的爐主辦普度。因去年向五王擲筊有交代，同意各辦118桌，總數708桌普度供品，今年就是這數目。另外，即日起開放信眾進入五王殿參拜，殿內設有圍欄，並有人流管制，凌霄寶殿、青山寺觀音殿、萬善堂內殿則不開放。

台南歸仁仁壽宮表示，如果疫情沒有再升級，也將恢復舉辦中元普度，比照往年將有1000桌；關廟山西宮則說，考量群聚，還需要管理委員會開會討論是否恢復舉辦。

嘉義縣新港奉天宮、朴子配天宮明起開放民眾入廟門，落實單一出入口、龍口進虎口出，兩廟室內人數不超過100人，奉天宮已決定普度不開放民眾入廟祭祀，祭品轉交廟方人員祭拜。

疫情明起降級，台南北門南鯤鯓代天府開放部分廟殿供參拜，仍不開放信眾參與普度，圖為疫情前普度盛況。圖／南鯤鯓代天府提供
疫情明起降級，台南北門南鯤鯓代天府開放部分廟殿供參拜，仍不開放信眾參與普度，圖為疫情前普度盛況。圖／南鯤鯓代天府提供

疫情 白河 奉天宮

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