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降級不解封 台南梅嶺多家餐廳仍暫不開放內用

中央社 / 台南26日電
防疫警戒明天降級不解封，台南梅嶺風景區業者雖期待到山區步道健行的遊客回籠，但餐廳內用仍有許多限制。圖為台南梅嶺雲海風景。圖／陳居峰提供
防疫警戒明天降級不解封，台南梅嶺風景區業者雖期待到山區步道健行的遊客回籠，但餐廳內用仍有許多限制。圖為台南梅嶺雲海風景。圖／陳居峰提供

防疫警戒明天降級不解封，台南梅嶺風景區業者雖期待到山區步道健行的遊客回籠，但餐廳內用仍有許多限制，多家以梅子雞為招牌美食的餐廳決定暫維持外帶做法。

以往經常利用假期前往梅嶺風景區登山步道健行的吳姓男子表示，以往通常是與家人或三五好友相約成行，一大早就上山，在步道走一圈後大概就快中午了，此時選家餐廳坐下來用餐，大家一起聊聊天，吃完飯再離開，是相當悠閒的假日行程。

他說，前一段時間「微解封」後，雖然有幾條步道重新開放，可重享到山區散步放鬆身心的感覺，但因餐廳全面暫停內用服務，到梅嶺一遊的行程好像就少了一味，還是期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趕緊平息。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，在地業者雖然很期待遊客回籠，大家可以正常做生意，但也擔心四面八方來的遊客可能帶來疫情風險，尤其梅嶺風景區的旅遊型態，除了步道健行之外，各家業者提供優美舒適的用餐環境也是一大特色，但許多特色餐點是合菜性質，要符合防疫規範的難度較高。

經營梅子雞餐廳的業者陳居峰表示，許多遊客到梅嶺就是為了吃梅子雞，餐廳內用限制人數、加裝隔板等規定是可以做，但火鍋性質的梅子雞很難在禁止共食的規定下，調整成出菜時就是一人一份，因此仍決定暫時維持僅提供外帶的做法，再視政府解封的腳步進行滾動式調整。

許鴻文說，據一些居住在國外親友的經驗，有些地方是解封後疫情就又升溫，然後在解、封之間循環，不少在地業者也擔心若真的疫情再升溫，那距離恢復正常反而會愈來愈遠，寧可再共體時艱一陣子，再慢慢做調整。

他說，梅嶺一帶從6月底以來經常下雨，遊客本來就比較少，風景區內栽種的牡丹花預計在8月盛開，屆時可能會有比較多上山賞花的遊客，業者仍是既期待又怕受傷害。

疫情 登山步道 微解封

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