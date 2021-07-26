警戒降2級 雲嘉宮廟有條件開門民眾近距有感祈福

全國疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，雲嘉地區宮廟配合中央防疫政策，有條件開放廟門指引民眾入內參拜，民眾則歡喜可以近距離向神明祈福更有感。

中央日前宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，宗教場所有條件開放，不開放遶境、進香及遊行，中元普渡相關活動如放水燈、中元祭、義民節等，皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。

雲林縣北港朝天宮自今年5月16日起即不開放民眾入廟參拜，如今疫情趨緩，明天起遵照中央指示有條件開放，讓民眾入廟參拜。

朝天宮指出，民眾入廟須配合龍門進、虎門出，量測體溫、戴口罩等防疫措施，可持香參拜，但不開放「搏杯」（擲筊）及抽籤；由於按中央規定，媽祖殿內僅能容納6人，工作人員已在地面標示，呼籲民眾保持社交安全距離。

朝天宮總幹事何宗霖說，朝天宮每年吸引超過600萬人次參拜，怕微解封許多民眾想入廟與媽祖近距離祈福，受限於室內人數管制，導致廟埕大排長龍，所以擺設在仁川殿的媽祖神尊及廟口參拜點暫不會撤掉，讓民眾也可在外參拜。

嘉義市城隍廟表示，依據中央規定，正殿可以容納20人，屆時會有工作人員在場進行管控，另外因應人流管制，2樓以上的空間不對外開放參拜。

然而8月14日為農曆七夕情人節，城隍廟考量到民眾可能有求姻緣的需求，又或是民眾準備參加國考，會將在3樓的文昌君和月下老人移駕到1樓，方便民眾參拜。

嘉義縣多數廟宇在27日才開放參拜，嘉義縣新港奉天宮則在24日就開放，奉天宮總幹事李進興表示，到廟參拜的民眾反應都很好，畢竟要近距離看到神明，才真的感受到神明的庇佑。

對於中央也開放廟宇普渡活動，信眾也很高興，不過今年奉天宮禁止民眾自備祭品到廟參拜，歡迎「贊普」（繳費由廟方代為普渡），避免造成混亂，影響防疫。