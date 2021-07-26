快訊

北市44.7％確診者沒症狀 柯文哲曝疫情趨勢：長者快打疫苗

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警戒降2級 雲嘉宮廟有條件開門民眾近距有感祈福

中央社 / 雲林縣26日電
嘉義縣新港奉天宮。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮。圖／奉天宮提供

全國疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，雲嘉地區宮廟配合中央防疫政策，有條件開放廟門指引民眾入內參拜，民眾則歡喜可以近距離向神明祈福更有感。

中央日前宣布全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，宗教場所有條件開放，不開放遶境、進香及遊行，中元普渡相關活動如放水燈、中元祭、義民節等，皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。

雲林縣北港朝天宮自今年5月16日起即不開放民眾入廟參拜，如今疫情趨緩，明天起遵照中央指示有條件開放，讓民眾入廟參拜。

朝天宮指出，民眾入廟須配合龍門進、虎門出，量測體溫、戴口罩等防疫措施，可持香參拜，但不開放「搏杯」（擲筊）及抽籤；由於按中央規定，媽祖殿內僅能容納6人，工作人員已在地面標示，呼籲民眾保持社交安全距離。

朝天宮總幹事何宗霖說，朝天宮每年吸引超過600萬人次參拜，怕微解封許多民眾想入廟與媽祖近距離祈福，受限於室內人數管制，導致廟埕大排長龍，所以擺設在仁川殿的媽祖神尊及廟口參拜點暫不會撤掉，讓民眾也可在外參拜。

嘉義市城隍廟表示，依據中央規定，正殿可以容納20人，屆時會有工作人員在場進行管控，另外因應人流管制，2樓以上的空間不對外開放參拜。

然而8月14日為農曆七夕情人節，城隍廟考量到民眾可能有求姻緣的需求，又或是民眾準備參加國考，會將在3樓的文昌君和月下老人移駕到1樓，方便民眾參拜。

嘉義縣多數廟宇在27日才開放參拜，嘉義縣新港奉天宮則在24日就開放，奉天宮總幹事李進興表示，到廟參拜的民眾反應都很好，畢竟要近距離看到神明，才真的感受到神明的庇佑。

對於中央也開放廟宇普渡活動，信眾也很高興，不過今年奉天宮禁止民眾自備祭品到廟參拜，歡迎「贊普」（繳費由廟方代為普渡），避免造成混亂，影響防疫。

北港朝天宮 奉天宮 城隍廟

延伸閱讀

影／北港朝天宮明開放進廟參拜 發號碼牌限制50人進廟

台中大甲鎮瀾宮明開放入廟參拜 信徒興奮：期待已久

鹿港天后宮27日開放參拜 控管人數 不使用筊杯、籤筒

白沙屯拱天宮27日起 局部開放1樓供信眾入廟參拜

相關新聞

家長快看！台南國小、國高中課輔開課時間今天宣布

家長得救了！台南市教育局今天在防疫記者會中宣布，配合學校老師施打疫苗的進度，台南市國小將在8月9日開始實體的暑期課業輔導...

警戒降2級 雲嘉宮廟有條件開門民眾近距有感祈福

全國疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，雲嘉地區宮廟配合中央防疫政策，有條件開放廟門指引民眾入內參拜，民眾則歡喜...

影／北港朝天宮明開放進廟參拜 發號碼牌限制50人進廟

配合疫情降級，雲林縣北港朝天宮決定明天開放，為嚴格控管廟內維持50人規定，廟方製作「出入證」發給進廟的民眾佩掛，廟方今天...

醫院診所詢問第2劑電話接不完 南市衛生局：還沒到時間啦

國內從7月1日起擴大一般民眾注射疫苗，最近醫療院所都陸續接到不少民眾關切「何時可以打第二劑？」，也有民代建議台南市政府針...

影／182線台南龍崎段飆車橫行 地方陳情會勘決增設號誌

182線南高屏公路台南龍崎路段高低起伏彎道多，每天重機狂飆、彎道路口常因視線受阻危及往來人車安全，尤其假日、27點7公里...

嘉縣國高中教職員今打疫苗 力拼開學前完成第一劑

嘉義縣公私立國高中教職員工今天上午分別在山區新港國中及海區東石高中同步施打2307劑疫苗，提升教育人員防護力及免疫力，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。