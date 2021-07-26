朝天宮明天開放進廟參拜 發號碼牌限制50人進廟
配合疫情降級，雲林縣北港朝天宮決定明天開放，為嚴格控管廟內維持50人規定，廟方製作「出入證」發給進廟的民眾佩掛，廟方今天大清消，完成開放前整備，信徒說，兩個多月沒和媽祖「說話」，很掛念媽祖，終能等到解封，感到很開心。
北港朝天宮總幹事何宗霖說，明天有條件開放入廟參拜，維持「龍門進、虎門出」管制，入口處發「出入證」，管制廟內保持在50人以下，可持香參拜，但不開放擲筊、抽籤，參拜維持社交距離。
朝天宮從5月16日起不開放入廟參拜，只將正殿媽祖神尊迎請到仁川殿奉祀，並在廟外設參拜點，供民眾在廟外參拜。
何宗霖指出，明天降為二級警戒，宗教場所也鬆綁，廟方今天開會決定有條件開放入廟參拜，仍將遵照中央指揮中心規定人數控制在50人以下，因此採單一出入口管制，落實實聯制、戴口罩、量測體溫及手部消毒，同時發出入證，「多少人出就多少人進」，嚴格控管廟內的符合規定的人數。
朝天宮也考量有信眾太久沒與媽祖親近，心中自會有很多話要說，所以並不會限制在廟內的時間，但因有人數管控，希望信眾參拜後最好不要逗留，好讓更多人可進廟，為避免民眾在廟外等太久，廟口參拜點暫不會撤離，趕時間的人也可在廟外參拜。
廟方今天動員全面清消，各神殿地面貼有參拜的腳印貼紙，呼籲參拜保持安全距離，且不能擲筊、抽籤，請信眾配合參拜全程戴好口罩，如體溫過高只能在廟外參拜。
今天陸續有信徒來參拜，80多歲女信徒說，她每天廟門一開就進廟參拜，兩個多月沒能見到媽祖，生活好像少了什麼，如今能解封進廟與媽祖團聚，心情很愉快，明天一早她將來排隊「拜早香」，期能拔得頭籌第一個入廟。
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