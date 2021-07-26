嘉縣國高中教職員今打疫苗 力拼開學前完成第一劑

嘉義縣公私立國高中教職員工今天上午分別在山區新港國中及海區東石高中同步施打2307劑疫苗，提升教育人員防護力及免疫力，縣長翁章梁視察疫苗接種情形，盼高中以下學校教職員工開學前至少完成第一劑疫苗接種，讓教職員及家長都能安心。

嘉義縣政府獲中央配發疫苗及取得教育部核定施打名單後，立即規劃施打時間及地點，考量分流與地區便利，開設山、海兩區大型接種站，依學校所在區域就近施打，將施打2307劑，預計以一天內施打完成。

考量防疫需求，避免人員過度集中，造成等候與擁擠，疫苗施打將採分流作業，山區在新港國中、海區在東石高中設置接種站，由教育處排定施打時段，事前通知學校依時段攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。

翁章梁今天上午視察時也談及教師施打疫苗重要性，表示老師教導來自不同家庭的孩子們，為避免校園成為群聚點，在不影響教學情況下，降低受新冠病毒威脅，因此國小、國中、高中教師皆列為優先施打疫苗對象，希望教師們在接種疫苗後能降低心理壓力，好好教育台灣的下一代。