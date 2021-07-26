美甲師轉行養蜂 她忍螫傷與丈夫蜂蜜評鑑同獲大獎

原在高雄與姊姊開店做美睫、美甲的邱意華愛相隨，7年前與老公黃俊雄回到台南南化老家投入養蜂，熬過常遭蜜蜂螫咬刺痛，在柳營區農會輔導下，黃俊雄今年拿到全國龍眼蜜評鑑頭等獎，邱意華不遑多讓也摘下台南市國產蜂蜜特等獎殊榮，夫妻倆同獲獎地方傳為美談。

32歲邱意華在高雄曾是美睫、美甲師，老公黃俊雄是工程師，夫妻倆在台南南化創辦蜜香園承襲黃家養蜂事業，目前飼養約350箱蜜蜂，過著有如逐水草而居日子，遊走山區或偏僻處所，只為讓寶貝蜜蜂們能生產高品質無汙染蜂蜜。

黃俊雄7年前因考慮家族養蜂事業需要傳承，決定返回南化老家，母親徐碧慧從16歲養蜂，將50多年經驗全心傳授，3年前黃俊雄先獲台南蜂蜜評鑑頭等獎及全國蜂蜜評鑑頭等獎，未料2019年婆婆在前往蜂場途中不幸車禍去世，家中遭遇重大衝擊。黃俊雄更專注養蜂事業。

從完全沒有養蜂經驗邱意華，為學習如何養蜂，從生手投入到完全上手，無數次遭蜜蜂螫咬，曾半邊臉腫大麻痺私下拭淚，但個性不服輸，多年來累積心得，今年參加台南市國產蜂蜜評鑑終獲特等獎。

「謝謝柳營農會挺青農。」感謝柳營農會總幹事陳右欣及柳營區農會青農指導員謝翠玲和青農夥伴協助，今年蜜香園品牌蜂蜜也順利通過產銷履歷驗證，先生黃俊雄也再獲全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎。