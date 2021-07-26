快訊

拳擊／世界第一爆冷首戰敗北 林郁婷止步16強

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美甲師轉行養蜂 她忍螫傷與丈夫蜂蜜評鑑同獲大獎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
美甲師邱意華（左二）轉行跟著丈夫黃俊雄（右二）養蜂，夫妻倆今年雙雙得獎，柳營農會秘書鄭惠美（左一）及農會青農指導員謝翠玲（右一）秀紅榜祝賀。記者謝進盛／攝影
美甲師邱意華（左二）轉行跟著丈夫黃俊雄（右二）養蜂，夫妻倆今年雙雙得獎，柳營農會秘書鄭惠美（左一）及農會青農指導員謝翠玲（右一）秀紅榜祝賀。記者謝進盛／攝影

原在高雄與姊姊開店做美睫、美甲的邱意華愛相隨，7年前與老公黃俊雄回到台南南化老家投入養蜂，熬過常遭蜜蜂螫咬刺痛，在柳營區農會輔導下，黃俊雄今年拿到全國龍眼蜜評鑑頭等獎，邱意華不遑多讓也摘下台南市國產蜂蜜特等獎殊榮，夫妻倆同獲獎地方傳為美談。

32歲邱意華在高雄曾是美睫、美甲師，老公黃俊雄是工程師，夫妻倆在台南南化創辦蜜香園承襲黃家養蜂事業，目前飼養約350箱蜜蜂，過著有如逐水草而居日子，遊走山區或偏僻處所，只為讓寶貝蜜蜂們能生產高品質無汙染蜂蜜。

黃俊雄7年前因考慮家族養蜂事業需要傳承，決定返回南化老家，母親徐碧慧從16歲養蜂，將50多年經驗全心傳授，3年前黃俊雄先獲台南蜂蜜評鑑頭等獎及全國蜂蜜評鑑頭等獎，未料2019年婆婆在前往蜂場途中不幸車禍去世，家中遭遇重大衝擊。黃俊雄更專注養蜂事業。

從完全沒有養蜂經驗邱意華，為學習如何養蜂，從生手投入到完全上手，無數次遭蜜蜂螫咬，曾半邊臉腫大麻痺私下拭淚，但個性不服輸，多年來累積心得，今年參加台南市國產蜂蜜評鑑終獲特等獎。

「謝謝柳營農會挺青農。」感謝柳營農會總幹事陳右欣及柳營區農會青農指導員謝翠玲和青農夥伴協助，今年蜜香園品牌蜂蜜也順利通過產銷履歷驗證，先生黃俊雄也再獲全國龍眼蜂蜜評鑑頭等獎。

邱意華說，也在規畫養蜂事業轉型；除持續養蜂，未來會朝向食農教育方向發展，讓消費者更認識蜂蜜生長環境導覽解說，希望與另一半開創不一樣的養蜂人生。

美甲師邱意華（左）轉行跟著丈夫黃俊雄養蜂，今年雙雙得獎傳為美談。記者謝進盛／攝影
美甲師邱意華（左）轉行跟著丈夫黃俊雄養蜂，今年雙雙得獎傳為美談。記者謝進盛／攝影

蜂蜜 蜜蜂 農會

延伸閱讀

嘉市唯一全國龍眼蜜頭等獎 蜂農：堅持品質濃醇花香

金門縣農會與蜂農攜手做公益 贈林務所同仁蜂蜜檸檬

新竹英迪格首推「中秋夜光禮盒」 預購享9折優惠

范冰冰最愛！嬌蘭升級皇家蜂王乳平衡油3G 夏天也能用

相關新聞

36棚接力酬神戲吸睛 台南這「小廟」敬神百分百兼防疫

台南市白河區南天宮迎接主祀方府千歲誕辰，22日起連續4天由信眾贊助接力提供36棚布袋戲酬神，由貨車搭建的密集戲棚就在馬路...

美甲師轉行養蜂 她忍螫傷與丈夫蜂蜜評鑑同獲大獎

原在高雄與姊姊開店做美睫、美甲的邱意華愛相隨，7年前與老公黃俊雄回到台南南化老家投入養蜂，熬過常遭蜜蜂螫咬刺痛，在柳營區...

雲林議會3個黨團聯合提案 請中央發放現金1萬紓困金

雲林縣議會今天總質詢第一天，由國民黨、民意、誠信聯盟3個黨團，聯合提案要求中央不要發放三倍券，改以發放現金1萬元紓困金，...

企業家募捐移動式強力空氣清淨機 新樓醫院添防疫利器

新北市家登精密工業董事長邱銘乾今天代表捐贈台南麻豆新樓醫院3台「移動式醫療級強力空氣清淨機」，院方表示，此機型經美國FD...

影／台南市民宅經營網購起火冒煙 堆放大批紙箱易燃物

台南市南區大同路二段巷內民宅，今天上午近9點發生火災，3樓透天厝1樓及2樓冒出白煙，屋主及時逃出，消防人員到場後發現1樓...

嘉市多3千劑AZ 開放施打「補登」

公費疫苗預約平台第3輪上周收單、預約接種也於上周四截止，嘉市共1萬4212人完成預約AZ疫苗，獲指揮中心配發多出3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。