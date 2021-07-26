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日本山形市辦奧運開幕市集 台南專屬攤位露臉

中央社 / 台南26日電

台南市的日本友誼市山形市為本屆東京奧運台灣接待城市之一，配合奧運開幕舉辦3天以「交流」為主題的街邊市集，現場設有台南專屬攤位，展示台南觀光文宣及販售芒果等特產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，山形市繼7月初在車站前的綜合商場辦理「山形市的國際交流．台南市特展」後，此次配合東京奧運開幕，22至25日市中心辦理街邊市集，現場設置台南專屬攤位介紹台南，展示觀光文宣與影片，並販售芒果、鳳梨酥等農特產，再次向當地民眾介紹台南魅力。

台南市長黃偉哲表示，感謝山形市在配合東京奧運開幕辦理的活動介紹台南，讓全世界都能看到台南與山形的深刻情誼，山形市長佐藤孝弘等人還親自拍攝影片為參賽選手打氣，看到他們手持中文「加油」看板，讓台南更能感受日本友人的溫暖情誼。

黃偉哲表示，台南市與山形市自2017年締結友好交流協定以來，每年在體育、物產、觀光等方面一直頻繁往來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間仍持續透過農特產展、贈送防疫物資、視訊會談或拍影片等方式彼此關心，也期待在疫情之後能盡快與山形市的好朋友們見面。

東京奧運 疫情 日本

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