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台南安排視障者打疫苗 為重返職場準備

中央社 / 台南26日電

台南市政府今天安排視障人士及喜憨兒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，盼協助從事按摩工作的視障者順利返回職場，為解封做好準備。

台南市長黃偉哲前往東區復興國中施打站關心施打情形時表示，考慮到視障者及喜憨兒在生活上種種不便，需要他人照顧，加上從事視障按摩等工作會與顧客密切接觸，屬高風險族群，因此市府以專辦服務安排疫苗施打，除了提高保護力，也協助他們重返職場時可更加順利。

台南市政府指出，中華醫事科技大學校友會上午提供協調接送等服務，安排按摩工會視障者前往施打站接種疫苗。現場有些視障者提早到場，部分諮詢醫師還未抵達現場，正好台南衛生局長許以霖前往關心施打情形，也以執業醫師專業暫代諮詢醫師，提供施打疫苗前諮詢，協助視障者完成施打。

視障 疫苗 按摩

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