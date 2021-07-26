台南安排視障者打疫苗 為重返職場準備
台南市政府今天安排視障人士及喜憨兒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，盼協助從事按摩工作的視障者順利返回職場，為解封做好準備。
台南市長黃偉哲前往東區復興國中施打站關心施打情形時表示，考慮到視障者及喜憨兒在生活上種種不便，需要他人照顧，加上從事視障按摩等工作會與顧客密切接觸，屬高風險族群，因此市府以專辦服務安排疫苗施打，除了提高保護力，也協助他們重返職場時可更加順利。
台南市政府指出，中華醫事科技大學校友會上午提供協調接送等服務，安排按摩工會視障者前往施打站接種疫苗。現場有些視障者提早到場，部分諮詢醫師還未抵達現場，正好台南衛生局長許以霖前往關心施打情形，也以執業醫師專業暫代諮詢醫師，提供施打疫苗前諮詢，協助視障者完成施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言