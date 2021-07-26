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雲林議會3個黨團聯合提案 請中央發放現金1萬紓困金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議會今天總質詢第一天，由國民黨、民意、誠信聯盟3個黨團，聯合提案要求中央不要發放三倍券，改以發放現金1萬元紓困金，不設條件和門檻，直接匯入每個人戶頭，這項提案獲得縣長張麗善支持，呼籲中央苦民所苦，不要讓紓困孤兒，在紓困中受到不公平待遇。

雲林縣議會國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意黨團總召王佑民等人今天在總質詢開議前，召開記者會表達要求中央發放紓困現金的聯合聲明，同時在議會中聯合提案，為基層請命。

三黨團的總召和議員先後向縣長張麗善表達共同提案的看法，黃文祥說，中央編列四千兩百億紓困金，防疫卻做得里里落落，沒快篩站也沒疫苗，施打率在世界敬陪末座，造成百業蕭條，所以議會三個黨團共同向中央發聲，要求普發紓困金一萬元。

王佑民也表示，紓困政策設限多，讓很多人無法領到，所以他們要求不設門檻和條件普發一萬元才是公平。林建鴻則說，疫情以來有多少負責家中生計的人或領日薪的人沒有工作，事實上不像政府說的失業率那麼少，多少人被資譴，生活過不下去，不要再發三倍券，直接發現金最實際，希望中央不要用台北眼光看鄉下，要苦民所苦不設限發放現金。

此提案獲縣長張麗善支持，她說，疫情以來失業的失業，生意關的關，經濟慘淡苦不堪言，三倍券緩不濟急，且從目前紓困過程，確有很多人領不到，形同紓困孤兒，所以為落實紓困，她也支持並呼籲中央不設限直接快速普發現金，才能救急救苦，不會造成不公與不均。

雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等3個黨團聯合提案，請求中央苦民所苦，不要發三倍券，不設限直接發放1萬元紓困金。記者蔡維斌／攝影

失業 張麗善 疫情

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