36棚接力酬神戲吸睛 台南這「小廟」敬神百分百兼防疫

台南市白河區南天宮迎接主祀方府千歲誕辰，22日起連續4天由信眾贊助接力提供36棚布袋戲酬神，由貨車搭建的密集戲棚就在馬路邊，只演出給神明觀賞，不開放觀眾觀賞，意外吸睛。

台南市白河區木屐寮十七戶，是白河最小部落，當地南天宮主祀方府千歲農曆6月15日誕辰，慶典到昨最後一天，今年因疫情祭祀裹成也大幅調整。

其中，信眾本月22日起連續4天共贊助36棚布袋戲，在廟旁市道172線道路搭棚演出，因戲棚緊鄰馬路旁且當地人口稀少，只見獨角戲罕有觀眾，相當特殊，原來是只演給神明看，不對外開放，希望兼顧防疫。

主委方張金鳳表示，今年原擔心酬神戲因疫情喊卡，20日臨時接獲公所通知申請獲准，且向方府千歲擲筊也獲得聖杯，兼顧防疫前提決定辦理，1小時不到就有來自各地熱情信眾出錢贊助。

她說，受限路權申請36棚全認領光，大家都因疫情悶太久了，更重創生計，也希望方府千歲能庇佑老百姓早日恢復正常日子。