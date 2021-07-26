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36棚接力酬神戲吸睛 台南這「小廟」敬神百分百兼防疫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河南天宮路旁接力36棚酬神戲，僅演給神明不對外開放，兼顧防疫意外吸睛。台南記者謝進盛／攝影
台南白河南天宮路旁接力36棚酬神戲，僅演給神明不對外開放，兼顧防疫意外吸睛。台南記者謝進盛／攝影

台南市白河區南天宮迎接主祀方府千歲誕辰，22日起連續4天由信眾贊助接力提供36棚布袋戲酬神，由貨車搭建的密集戲棚就在馬路邊，只演出給神明觀賞，不開放觀眾觀賞，意外吸睛。

台南市白河區木屐寮十七戶，是白河最小部落，當地南天宮主祀方府千歲農曆6月15日誕辰，慶典到昨最後一天，今年因疫情祭祀裹成也大幅調整。

其中，信眾本月22日起連續4天共贊助36棚布袋戲，在廟旁市道172線道路搭棚演出，因戲棚緊鄰馬路旁且當地人口稀少，只見獨角戲罕有觀眾，相當特殊，原來是只演給神明看，不對外開放，希望兼顧防疫。

主委方張金鳳表示，今年原擔心酬神戲因疫情喊卡，20日臨時接獲公所通知申請獲准，且向方府千歲擲筊也獲得聖杯，兼顧防疫前提決定辦理，1小時不到就有來自各地熱情信眾出錢贊助。

她說，受限路權申請36棚全認領光，大家都因疫情悶太久了，更重創生計，也希望方府千歲能庇佑老百姓早日恢復正常日子。

地方人士說，南天宮雖是「小廟」，但近來宣傳點子多靈活；今年春節前舉辦擲筊送貨櫃屋成功掀起話題，讓默默無聞小廟聲名大噪，木屐寮為傳統山區部落，旅外居民事業有成回饋家鄉，今年疫情衝擊，日前廟方農曆6月6日（國曆7月15日）虎爺公誕辰，因疫情慶典受阻不對外開放，信眾們借道具自演布袋戲酬神，廟方說，參與的阿公阿嬤們雖然身手不如職業，敬神心意可是百分百。

台南白河南天宮路旁接力36棚酬神戲，僅演給神明不對外開放，兼顧防疫意外吸睛。台南記者謝進盛／攝影
台南白河南天宮路旁接力36棚酬神戲，僅演給神明不對外開放，兼顧防疫意外吸睛。台南記者謝進盛／攝影

疫情 白河 布袋戲

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