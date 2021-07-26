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影／台南市民宅經營網購起火冒煙 堆放大批紙箱易燃物
台南市南區大同路二段巷內民宅，今天上午近9點發生火災，3樓透天厝1樓及2樓冒出白煙，屋主及時逃出，消防人員到場後發現1樓和2樓堆滿大批空紙箱和報紙，起火點在1樓客廳，火勢在16分鐘後控制，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定調查。
「民宅1樓和2樓冒煙，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心，今天上午8點47分，接到民眾報案大同路二段656巷內有住宅火警，,派遣南門、德興等消防分隊，14車35人前往搶救。
由於起火戶1樓及2樓堆滿空紙箱和報紙雜物，增加消防人員搶救難度，消防人員架梯上到2樓，從陽台窗戶滅火，另一線消防人員從1樓進入到客廳，出水滅火。沒有人員受困或受傷。
彭姓屋主說，她當時在客廳，可能是電視機旁電線走火。台南消防局說，起火原因待火調科人員鑑定查明。據了解，屋主在家經營網路購物，屋主才堆放大批紙箱和報紙，消防人員勸告屋主不要在屋內放置易燃雜物，以免發生火災。
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