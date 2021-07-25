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影／等不及解封嘉義巨豬破牆掉水溝 家畜所全力救援
嘉義縣六腳鄉羅姓農民家中飼養的豬昨天晚間衝破圍牆，卻不慎掉入鄰近大排水溝中，家畜疾病防治所獲報後派員趕往現場救援，突發起想利用繩索先將豬固定後放上鐵梯，再用人力將豬拖上岸，省時省力的方式也成為台灣動物救援史上一大創舉。
羅姓豬農在六腳鄉三姓寮租了一塊地，圈養了上千頭的肉豬，據家畜所轉述羅姓豬農說法表示，圍牆年久失修，昨天晚間些許豬隻在摩擦牆壁時，不慎將圍牆碰倒，逃了出去，然因不諳路況，失足摔落鄰近大排水溝中。
羅姓飼主今天早上出門巡邏時發現豬隻掉到水中，急忙撥打嘉義縣嘉義縣動物緊急救援專線，家畜所派員到場後考量排水溝地勢陡峭，原本要使用麻醉槍，但隨即又想到，一隻豬至少也60公斤，昏迷後要怎麼抬出來，這時羅姓飼主心生一計。
只見動物保護管制隊員在豬隻身上綁上一圈圈的馬上，接者在溝壁架梯並催趕豬隻上梯，等豬爬到一定高度，飼主和隊員們將鐵梯放平行，讓豬隻可以順利上岸，再將他制伏順利完成任務。
家畜疾病防治所所長林珮如表示，家畜所曾多次協助捉補豬隻，但掉到排水溝的還是第一次見，以往若在平地都會用驅趕的方式，這次發明的「超省力繩梯救援法」將成為全國首創，不僅省下麻醉劑，更省時省力。
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