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配合防疫降級 台南市公車27日起每天增131班次

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市公車27日之後將增加班次。圖／市政府提供
台南市公車27日之後將增加班次。圖／市政府提供

防疫警戒27日起降至二級，台南市交通局表示，從7月中旬市公車運量就逐步上升1成，配合公車族的需求，從27日起，單日將增加131個班次，民眾搭車前可大台南公車動態網站及App相關訊息。　　

台南市交通局長王銘德指出，依據大台南公車乘車大數據資料，7月中以來運量已逐步回升約1成，為避免尖峰時段車內人潮過度聚集，將配合警戒降級於7月27日起微調增加班次。

王銘德說，本次調整策略有二：第一是「市區及幹線公車增加尖峰時段班次」，以紓解人潮較集中的路線、時段，減少車內人數過載的可能。第二是「維繫支線延繞駛班次服務」，針對部分郊區部落增加或恢復繞駛班次，維持基本民行服務。

他表示，三級警戒期間公車運能僅維持正常水準之59%，本次調整後每日共增加131班次，運能提升為64%，未來亦將持續觀察人潮情形，並配合後續開學等需求變化隨時滾動檢討調整。

王銘德表示，疫情降級，防疫工作不會降級。大台南公車仍持續實施各項防疫工作，轉運站、車內也落實每4-6小時加強清消一次，呼籲民眾使用公共運輸仍應嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，一同度過疫情難關。

公共運輸處處長吳俁之表示，本次調整班表配合中央及本府防疫於7月27日周二起實施，後續亦仍與客運業者掌握公車服務與搭乘實際狀況，持續滾動檢討適時調整，相關路線資訊皆可於大台南公車官網或使用大台南公車App查詢。

台南市公車27日之後將增加班次。圖／市政府提供
台南市公車27日之後將增加班次。圖／市政府提供

公車 疫情 公共運輸

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