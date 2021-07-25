嘉市市區公車結束假日減班 中山幹線每天70班

因應疫情指揮中心宣布27日起警戒降為2級，嘉市原本3級警戒期間實施假日公車減班措施，也將跟著結束、全面恢復正常班表行駛，包括「中山幹線」每日70班車、「忠孝新民幹線」每日50班車，「光林我嘉線」於暑假期間，每日行駛46班車。

市府交通處上月底於3條路線、22輛市區電動公車，各加裝1台酒精自動噴灑器，配置上車的門邊，大型電巴裝在前車門入口處，中型電巴則裝於中門入口處，方便乘客進行手部消毒，搭配公車內原本加裝的空氣清淨殺菌設備，且每班車發車前進行消毒等措施。

交通處強調，目前民眾搭車時禁止飲食、全程戴口罩、做好手部清潔與消毒、落實簡訊實聯制，有發燒、咳嗽等疑似症狀者切勿搭乘。