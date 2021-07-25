快訊

高端疫苗納公費接種對象 ACIP專家會議同意開放疫苗混打

【7/25確診地圖】降級前好消息 死亡+0 本土確診降至12人、1境外

役男檢舉里長脫罩抽菸遭記過 雲縣府駁回懲處

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣北港鎮公所蔡姓替代役男日前拍照檢舉多名里長在公所內抽菸，遭公所以行為脫序等理由向縣府提記過處分，縣府23日開會審議，認定蔡男大聲勸阻等行為均未達記過規定。

雲林縣政府民政處副處長陳良駿今天表示，北港鎮公所提出懲處役男案，是針對役男在辦公處所內針對公所的長官及里長咆哮、言行失序等行為提報到縣府進行審議，已於23日開審議委員會調查，並請公所人員及蔡姓役男列席說明。

陳良駿指出，這起事件因多名里長於北港鎮公所內脫口罩抽菸，蔡姓役男大聲勸阻，役男行為並未達到記過規定；至於蔡男態度不佳，請公所妥適輔導、溝通。

另外，至於蔡男在公所門口執行防疫勤務，公所指有越權、濫權情事，經查並非事實；而被指控惡意詆毀長官部分，經查蔡男所寫的網路文章內容只是事實陳述，並無詆毀情事，因此，兩者均未達記過規定。

蔡姓替代役男今年初開始到北港鎮公所服役，目前已被調離鎮公所，到北港鎮圖書館服勤。

蔡男表示，今年5月中旬後，全國進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，發現多名里長無視防疫規定，未戴口罩在室內抽菸，里長無視防疫政策，才會拍照並向相關單位檢舉。

北港鎮公所認為，對於沒戴口罩、抽菸可以去檢舉，但沒有權利咆哮他人，公所是服務機關，不可隨便對民眾或任何人咆哮，任何行為都要經過勸導，因此，公所才會將懲處建議送縣府民政處裁決。

替代役男 北港 抽菸

延伸閱讀

台南女大生網路揭露怪警搭訕 警方開鍘記過調地

疫情未解封 男子拉下口罩抽菸暴露3條通緝

影／未戴口罩坐地抽菸 鷹眼警識破腰藏槍

男常抽菸喝酒吃檳榔 吞嚥困難一查惡性腫瘤已阻塞食道

相關新聞

嘉市市區公車結束假日減班 中山幹線每天70班

因應疫情指揮中心宣布27日起警戒降為2級，嘉市原本3級警戒期間實施假日公車減班措施，也將跟著結束、全面恢復正常班表行駛，...

嘉市第3輪多約3千劑AZ可運用 再開啟「補登」模式

公費疫苗預約平台第3輪上周收單，預約接種也於上周四截止，嘉義市衛生局指出，嘉市共1萬4212人完成預約AZ疫苗，接種為期...

最有氣氛的疫苗注射站 台南這個點現場還有絃樂四重奏

繼23日南美館二館、24日奇美博物館都會公園特色施打站開打後，今天台南第三個特色施打站也迎接營運首日，提供單日500個施...

「餐飲內用」雲林業者暖身做準備 消費者：內用較對味

中央日前宣布7月27日疫情警戒調降為2級，全台餐飲業原不提供內用，多數縣市也將有條件開放；不過雲林縣餐飲業者反應不一，有...

下游居民注意 白河水庫上午10點起洩洪

連日來上游集水區持續降雨，已逼近滿水位，台南白河水庫將於今上午10點起洩洪，籲請下游急水溪沿線居民注意，切勿逗留溪畔，以...

台南暑期營隊不開放 嘉義免費提供教職員快篩試劑

台南市教育局昨宣布，27日起因學校只開放操場、運動團隊練習，因此不開放實體社團、營隊活動，台南部分學校原認為3級降至2級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。