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嘉市第3輪多約3千劑AZ可運用 再開啟「補登」模式

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
公費疫苗預約平台第3輪收單，指揮中心配發給嘉義市多出3000劑。圖／嘉義市政府提供
公費疫苗預約平台第3輪收單，指揮中心配發給嘉義市多出3000劑。圖／嘉義市政府提供

公費疫苗預約平台第3輪上周收單，預約接種也於上周四截止，嘉義市衛生局指出，嘉市共1萬4212人完成預約AZ疫苗，接種為期7天、直到本月29日，且指揮中心配發多出3000劑，將另外開放「48歲以上」市民，沒填過意願或沒收到簡訊，直接向合約醫療院所預約、再補登至系統。

衛生局指出，指揮中心共配2萬劑AZ疫苗，扣除1萬4212人預約，另2000多劑指定給打AZ第二劑者，將多出3000劑可運用，要來服務有數位落差的市民，或原選擇莫德納想改AZ，48歲以下可排隊打殘劑；由於疫苗預約平台現暫關閉，此部分醫院留下民眾資料，日後幫忙補登。

衛生局說明，市府媒合50家醫療院所供選擇，包括4間專責醫院、2個衛生所、44間醫院診所，東西區各半，預約時段包括上、下午及夜間門診，聯繫方式等詳情可上嘉市衛生局官網查詢。

據了解，預約情況相當搶手，嘉市陽明醫院開放本月24、25、26、27、28、29日共6天能預約，今天網站顯示都已全數額滿。

衛生局另表示，嘉市須打第二劑者，莫德納6月30號以前打第1劑，可在原醫療院所預約打第2劑，6月30以後者，則要上疫苗預約平台預約；AZ疫苗5月23日以前完成第1劑者，可回原醫療院所預約第2劑，5月23日之後者則也要上疫苗平台登記；依市府獲配發的疫苗做出區隔。

衛生局 AZ疫苗 衛生所

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