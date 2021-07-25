聽新聞
test
0:00 / 0:00
最有氣氛的疫苗注射站 台南這個點現場還有絃樂四重奏
繼23日南美館二館、24日奇美博物館都會公園特色施打站開打後，今天台南第三個特色施打站也迎接營運首日，提供單日500個施打名額。施打首日上午，市府還特別安排了大提琴四重奏表演作為小驚喜，讓選擇在這個音樂圖書館施打的民眾，可以沉浸在音樂之中。
黃偉哲表示，雖然許多人對許石音樂圖書館較陌生，但很高興藉這次特色施打站的機會，讓市民朋友多認識這位台南在地的音樂家。
許石是50年代台灣的流行樂創作家，也是民歌採集及唱片製作者。黃偉哲說，以今日預約的市民平均年齡51歲來看，雖可能對許石不甚熟悉，但他的代表作「安平追想曲」、「風雨夜曲」大家應該耳熟能詳，希望市府這樣的安排，讓市民朋友打疫苗的同時也更了解台南的歷史文化。
黃偉哲說，文化的軟實力是台南的強項，台南陸陸續續還會推出很多特色的施打站。今天來到許石音樂圖書館特色施打站，許多民眾都覺得很意外、很驚喜，現場也特別安排鋼琴以及大提琴演奏，讓民眾可以在放鬆舒適的氛圍下施打疫苗，減少緊張。
黃偉哲相信今日選擇到這個施打點的朋友，應該會喜歡上這個地方。進入會場可以看到許多有紀念價值的黑膠唱片、錄音帶、歌本、海報以及紀錄片與音樂，彷彿讓人掉入時光的隧道。也希望除了施打疫苗外，未來市民朋友也可以多多探訪這座有文化、有懷舊、有故事的許石音樂圖書館。
黃偉哲也預告，台南未來還準備安排在宮廟設置特色施打站，讓民眾可以在神明的看顧下進行施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言