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最有氣氛的疫苗注射站 台南這個點現場還有絃樂四重奏

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供

繼23日南美館二館、24日奇美博物館都會公園特色施打站開打後，今天台南第三個特色施打站也迎接營運首日，提供單日500個施打名額。施打首日上午，市府還特別安排了大提琴四重奏表演作為小驚喜，讓選擇在這個音樂圖書館施打的民眾，可以沉浸在音樂之中。

黃偉哲表示，雖然許多人對許石音樂圖書館較陌生，但很高興藉這次特色施打站的機會，讓市民朋友多認識這位台南在地的音樂家。

許石是50年代台灣的流行樂創作家，也是民歌採集及唱片製作者。黃偉哲說，以今日預約的市民平均年齡51歲來看，雖可能對許石不甚熟悉，但他的代表作「安平追想曲」、「風雨夜曲」大家應該耳熟能詳，希望市府這樣的安排，讓市民朋友打疫苗的同時也更了解台南的歷史文化。

黃偉哲說，文化的軟實力是台南的強項，台南陸陸續續還會推出很多特色的施打站。今天來到許石音樂圖書館特色施打站，許多民眾都覺得很意外、很驚喜，現場也特別安排鋼琴以及大提琴演奏，讓民眾可以在放鬆舒適的氛圍下施打疫苗，減少緊張。

黃偉哲相信今日選擇到這個施打點的朋友，應該會喜歡上這個地方。進入會場可以看到許多有紀念價值的黑膠唱片、錄音帶、歌本、海報以及紀錄片與音樂，彷彿讓人掉入時光的隧道。也希望除了施打疫苗外，未來市民朋友也可以多多探訪這座有文化、有懷舊、有故事的許石音樂圖書館。

黃偉哲也預告，台南未來還準備安排在宮廟設置特色施打站，讓民眾可以在神明的看顧下進行施打。

台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
台南市政府今天在北區許石音樂圖書館安排大型疫苗注射站，現場還有音樂演奏。圖／市府提供
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黃偉哲 圖書館 疫苗

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