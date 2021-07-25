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「餐飲內用」雲林業者暖身做準備 消費者：內用較對味

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
林內教芋部工作人員今天針對農產品區及呷冰店用餐區環境大清消。圖／林內教芋部提供
林內教芋部工作人員今天針對農產品區及呷冰店用餐區環境大清消。圖／林內教芋部提供

中央日前宣布7月27日疫情警戒調降為2級，全台餐飲業原不提供內用，多數縣市也將有條件開放；不過雲林縣餐飲業者反應不一，有火鍋店業者趕在復業前訂製透明隔板，冰店業者則把用餐區改為單人座，另有自助餐業者則取向先觀望7天及疫情變化再考慮是否恢復內用。

斗六火鍋店劉姓業者說，27日起雲林縣餐廳可以有條件開放內用，這幾天店內緊鑼密鼓將一般座位調整成「梅花座」，吧台座位每格空一位，並都加裝特製的防火、防爆透明隔板，雖然少了聚餐氣氛，但能讓顧客安心用餐才是最重要的。

劉姓業者表示，降級後客人也不會馬上都回流，畢竟仍在防疫警戒期間，大家還是會希望「小心為上策」，店內仍持續提供外帶餐點，以滿足各類消費者需求。

專作芋頭推廣體驗遊程的林內教芋部，27日也將復業，部長林建安近日忙裡忙外做準備，包括農產品區及呷冰店，皆屬半開放式空間，將實施1922實名制、量體溫及酒精消毒，店舖營業前也會環境大消毒，冰店內用則採單人座，餐後桌椅隨時清消。

林建安表示，目前接獲5家以上旅行社詢問遊程，配合中央防疫規範，所有遊程調整為精緻小團旅遊，已開放預約，除用餐改為每人1套個人風味餐盒，拔芋頭、銅鑼燒DIY等體驗也因場地空曠，活動期間遊客皆有充裕空間保持社交距離，望藉此與旅行社共體時艱，調整新的合作模式，努力讓地方觀光早日復甦。

「又期待又害怕」林建安坦言，降級後的來客數是未知，旅遊市場的信心要恢復，仍得看疫苗覆蓋率是否到達一定程度，「是遊客對觀光恢復信心的關鍵」，預期可能要10月過後，各地旅遊人流才會真正回溫。

林內自助餐店陳姓業者則說，國內疫情雖然趨緩，但仍非百分之百安全，目前傾向維持「外帶不內用」，保護員工和消費者安全，會先觀望1周，等疫情有明顯緩和及縣內持續零確診後，確保是安全的才會再評估開放內用。

張姓民眾表示，一家3口平常習慣內用吃飯，認為比起外帶使用免洗餐盒相對環保，不能內用後幾乎都是自己下廚，現在很期待再度開放內用，「現場享用特製美食比較對味！」

林內教芋部農產品區及呷冰店皆屬半開放式空間，將實施1922實名制、量體溫及酒精消毒，店舖營業前也會環境大消毒，內用則採單人座，餐後桌椅隨時清消。圖／林內教芋部提供
林內教芋部農產品區及呷冰店皆屬半開放式空間，將實施1922實名制、量體溫及酒精消毒，店舖營業前也會環境大消毒，內用則採單人座，餐後桌椅隨時清消。圖／林內教芋部提供
林內教芋部農產品區屬半開放式空間，7月27日復業後將實施1922實名制、量體溫及酒精消毒，店舖營業前也會環境大消毒。圖／林內教芋部提供
林內教芋部農產品區屬半開放式空間，7月27日復業後將實施1922實名制、量體溫及酒精消毒，店舖營業前也會環境大消毒。圖／林內教芋部提供
林內自助餐店目前將繼續維持「外帶不內用」保護員工和消費者安全，待觀望1周、等疫情有明顯緩和及縣內持續零確診後，才會再評估開放內用。記者陳苡葳／攝影
林內自助餐店目前將繼續維持「外帶不內用」保護員工和消費者安全，待觀望1周、等疫情有明顯緩和及縣內持續零確診後，才會再評估開放內用。記者陳苡葳／攝影
專作芋頭推廣體驗遊程的林內教芋部停業2個月，7月27日起將恢復營業，工作人員今天環境大清消。圖／林內教芋部提供
專作芋頭推廣體驗遊程的林內教芋部停業2個月，7月27日起將恢復營業，工作人員今天環境大清消。圖／林內教芋部提供

疫情 火鍋 旅行社

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