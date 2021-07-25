接種紀錄卡第2劑日期須延長 民眾：恐第2劑之亂

全國約有3批共7萬劑莫德納疫苗，將於7月29日至8月6日到期，嘉義市部分殘餘相當少，依中央指揮中心統計，僅有8月2日屆效的560劑，且都已「名花有主」要給接種第二劑者，一定打得完不必繳回，甚至還會出現不夠，需中央趕緊撥補。

嘉市衛生局指出，目前掌握的剩餘莫德納，560劑應是8月4日到期，都已配發至醫院，專供第1、2、3類者，第1劑在7月9日之前接種者，相隔28天就能打第2劑，但事實上，以嘉市府手中劑量仍不足以給這類全部人打。

另外，原AZ疫苗施打兩劑的間隔8周、莫德納疫苗28天，中央宣布2種疫苗的時程，都延長為10周至12周；嘉市1名婦人認為，7月初打莫德納第1劑後，疫苗接種卡上面就有以28天換算，明確寫第2劑的日期為8月幾日，如果要延長為10周至12周，那會變9月下旬，屆時搞不好會忘記，很困擾。

「會出現『第二劑之亂』！」另名廖姓上班族說，很多長輩有迷思，認為一定要依疫苗接種卡上面寫的「那一天」去打第二劑，現在要延長第2劑時程，民眾要自己換算時間，長輩之前被造冊到大型接種站施打，還覺第2劑依然會通知，恐出現亂象。

嘉市衛生局說，現階段第2劑接種的原則，要上公費疫苗預約平台，較會造成困擾的為6月中旬端午節連假起，大型接種站替長輩施打AZ，當時打的人，約8月下旬到9月初要打第2劑，不少縣市向中央建議，希望造冊方式統一施打、避免長輩各自預約，仍待中央回覆。

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