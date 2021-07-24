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影／疫情降級仍外帶！排隊名店雞肉飯砂鍋魚頭暫不內用

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
劉里長雞肉飯強調下周疫情降級仍將以外帶為主，將等疫情更趨緩才開放內用。記者卜敏正／攝影
劉里長雞肉飯強調下周疫情降級仍將以外帶為主，將等疫情更趨緩才開放內用。記者卜敏正／攝影

中央宣布27日起疫情3級警戒降為2級，嘉義市餐飲依中央規定，內用採限制性開放，但不少餐飲、小吃名店坦言，消費者對於疫情仍有憂慮，27日後仍將以外帶為主、暫不開放內用，未來全國疫情歸零、或疫情趨緩、員工都打疫苗後才會考慮開放內用。

劉里長雞肉飯負責人劉宗源說，過去2個月很多餐飲店開銷都很吃緊，只做外帶，營業額能夠勉強支付店內開銷就不錯了，但多數消費者至今仍憂慮疫情，甚至擔心內用脫口罩，是否有疫情風險，因此他的店仍將以外帶為主，將等疫情更趨緩才開放內用。

劉宗源說，雞肉飯是傳統小吃，一般都是依照消費者的需求單點，政府如果規定內用做套餐式服務，相信業者都可以配合，店內一定會做好防疫規範，但是就怕消費者不習慣，也請消費者面對疫情，體諒店家、調整適應。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，目前規畫降級後仍以外帶為主，因為總店目前正在整修、暫不開放，但提供顧客外帶餐，未來內用餐桌會設置隔板，並以梅花座等方式保持適當用餐距離，作為防疫用餐。

「疫情趨緩會滾動式調整！」林佳慧說，現規畫內用套餐式服務，例如一人份套餐就以火雞肉飯搭配沙鍋菜，再搭配1分飲料，讓消費者一個人也能夠安全享用雞肉飯砂鍋套餐，未來員工及更多消費者能接種疫苗後，才會考慮全面開放。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，目前規畫降級後仍以外帶為主。記者卜敏正／攝影
林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，目前規畫降級後仍以外帶為主。記者卜敏正／攝影
林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，目前規畫降級後仍以外帶為主。記者卜敏正／攝影
林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，目前規畫降級後仍以外帶為主。記者卜敏正／攝影
劉里長雞肉飯強調下周疫情降級仍將以外帶為主，將等疫情更趨緩才開放內用。記者卜敏正／攝影
劉里長雞肉飯強調下周疫情降級仍將以外帶為主，將等疫情更趨緩才開放內用。記者卜敏正／攝影

疫情 套餐 雞肉飯

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