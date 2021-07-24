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東京奧運舉重方莞靈第4名 翁章梁讚嘉義之光

中央社 / 嘉義縣24日電

東京奧運台灣舉重代表隊方莞靈今天在女子49公斤級名列第4名。她的舅舅嘉義縣議員武清山表示很欣慰，期待下屆奧運再次為國爭光奪牌；嘉義縣長翁章梁讚揚她是嘉義之光。

年僅21歲的方莞靈是阿里山鄉鄒族原住民，她今天抓舉第1次先舉起75公斤，接著第2次試舉抓起78公斤，最後一次再挑戰80公斤成功；挺舉部分，第1次舉起98公斤，第2次試舉101公斤成功，第3次再挑戰103公斤不過失敗，總和181公斤名列第4名。

方莞靈比賽時，她的舅舅武清山與親友一起在電視機前觀賽、加油，武清山說，方莞靈盡力了，她在準備奧運比賽過程，真的很努力，最終奪得第4名，感到很欣慰，大家以她為榮，期待下一屆奧運可以再次為國爭光奪獎牌。

武清山表示，方莞靈出身單親家庭，國小五年級就跟隨母親到台南生活，就讀國中時，開始踏上舉重之路。

翁章梁表示，方莞靈參加奧運舉重比賽時，透過電視轉播觀看比賽，為她加油，最後比賽揭曉，名列全世界第4名，非常不簡單，她在抓舉、挺舉的穩定性非常高，相信她在下一屆奧運一定有機會拿到前3名，她是嘉義之光，更是鄒族之光。

東京奧運 嘉義 翁章梁

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