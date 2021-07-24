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疫情調降二級警戒前夕 台南安平警取締交通違規29件

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
中央流行疫情指揮中心宣布自下周二起全國調降為二級警戒，台南市警四分局為有效遏止酒駕行為，強化危險駕車取締作為，降低交通事故發生。記者邵心杰／翻攝
中央流行疫情指揮中心宣布自下周二起全國調降為二級警戒，台南市警四分局為有效遏止酒駕行為，強化危險駕車取締作為，降低交通事故發生。記者邵心杰／翻攝

中央流行疫情指揮中心宣布自下周二起全國調降為二級警戒，台南各店家陸陸續續將開放店內營業，台南市警四分局昨天於調降前夕，執行取締危險駕駛及酒後駕車專案勤務，一整天下來，共取締交通違規共29件，查獲改裝車則有7件，已通報台南監理站等查驗。

台南市警四分局昨晚8時至今天凌晨2時，動員員警執行取締酒後駕車與防制飆車等專案勤務，針對轄內易發生酒後駕車、酒後肇事路段包括安平路、永華路、民權路及健康路與時段，展開區域聯防，就行徑異常有明顯酒後駕車徵兆的車輛加強攔檢稽查。

交通組調查，轄區交通流量仍較發布三級警戒前來的少，並未查獲酒後駕車案件，然而，一整天下來，總計取締交通違規共29件，包括違規停車、紅燈右轉等案件。

同時，安平警方同步防制飆車專案勤務，總計查獲7件改裝車輛，警方表示，已將相關資料，通報台南監理站等查驗。

台南開放店內營業在即，分局長甘炎民呼籲民眾，切勿「酒後逞強行、害人毀家庭」，並確實戒除勸酒習慣，落實「指定駕駛」或「搭乘計程車返家」等措施，也請業者應提供代叫計程車或代駕等服務，以維護交通行車安全。

台南市警四分局昨晚執行取締危險駕駛及酒後駕車專案勤務，一整天下來，共取締交通違規共29件，查獲改裝車則有7件。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局昨晚執行取締危險駕駛及酒後駕車專案勤務，一整天下來，共取締交通違規共29件，查獲改裝車則有7件。記者邵心杰／翻攝

計程車 監理站

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