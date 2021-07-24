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國內最具規模的虎尾中元普度 今年依防疫標準如期舉行

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，每年都吸引成千上萬人潮，今年將在防疫規範內如期舉行。記者蔡維斌／翻攝
素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，每年都吸引成千上萬人潮，今年將在防疫規範內如期舉行。記者蔡維斌／翻攝

素有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林縣虎尾鎮中元大普度，今年是否如期舉行，引起關切，這場每年吸引數十萬人的中元祭，今年將如期舉行，但一切祭祀活動均依中央流行疫情指揮中心的二級規定實施，今年將限縮規模，以「公普」為主，禁止設攤、不辦宴席，也不設冰雕、肉山以及炮城等傳統技藝展示，減少人流，嚴格防疫。

「北基隆、南虎尾」的虎尾中元祭大普度，分為東、西、南、北、中、德興、福德等7個普度區，每年各區大車拼，不僅比普度供品桌數，還比人氣，都有不同特色，普度品琳瑯滿目，場面壯觀，尤其現場表演冰雕或熱舞，到處熱鬧滾滾，每年農曆七月十五日都會吸引超過十萬人湧進虎尾。

虎尾鎮長丁學忠表示，中央宣布警戒降至二級有條件放寬普度會，但仍有室內50人、室外100人限制，公所最近與各普度區協調後達成協議，決定採中央微解封為原則，路權申請、普度桌數、酬神表演區域等都會加強審查，並宣導以「公普」為主，為減少人流聚集，也將減縮各普渡區範圍。

丁學忠說，「公普」由各普渡區統一採購祭品及擺設，建議不開放民眾自行進入，且需設定單一出入口人流控管，加強清消工作。另今年不辦普渡宴、平安宴、流水席，不設攤販，包括冰雕、肉山、炮城等傳統技藝展示也取消，攤販違規擺設將開罰。

丁學忠說，布袋戲、歌仔戲、舞台車仍可開放，但只演不看，禁止民眾觀賞，中元普度是虎尾盛事，但疫情仍嚴峻，請大家體諒並配合，對於普度相關規定也會視政府防疫政策，作滾動式檢討。

素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，今年將在防疫規範內如期舉行。記者蔡維斌／翻攝
素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，今年將在防疫規範內如期舉行。記者蔡維斌／翻攝
素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，今年將在防疫規範內如期舉行，但嚴禁設攤和聚集進食的流水席。記者蔡維斌／翻攝
素有北基隆南虎尾之稱的虎尾中元祭大普度，今年將在防疫規範內如期舉行，但嚴禁設攤和聚集進食的流水席。記者蔡維斌／翻攝
別具特色的冰雕表演也取消。記者蔡維斌／翻攝
別具特色的冰雕表演也取消。記者蔡維斌／翻攝

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