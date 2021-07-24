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疫情警戒降級 黃偉哲：開放就不要走回頭路

中央社 / 台南24日電

全國27日起COVID-19 疫情第3級警戒降為第2級，台南市長黃偉哲今天表示，疫情要守得住，不要繼續擴散，開放就不要走回頭路。

黃偉哲下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會指出，隨中央流行疫情指揮中心對疫情警戒指引，有些項目還是必須維持第3級警戒，但不論是第3級警戒放鬆版或第2級警戒加強版，對民生、經濟的防疫要求還是要努力。

黃偉哲上午已宣布台南市27日起有條件開放餐飲內用。台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市的餐廳、小吃攤、市場、夜市等場域，仍須進行出入口管制，落實實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫作為。

他說，台南市市場、夜市攤商、餐飲從業人員等須落實兩罩（口罩、面罩或眼罩），即時性食物需設置食物遮罩。婚宴會館每一格間須遵守室內50人、室外100人上限。

另外，超商及賣場內用區開放內用，但超商熟食（茶葉蛋、熱狗、地瓜等）暫不開放販售。夜市及市場開放內用，但禁止試吃及邊走邊吃，除飲食外應全程配戴口罩。開放內用用餐區須採梅花座且設置隔板，桌間距離需1.5公尺，禁止併桌。

餐點以個人套餐或盒餐方式提供，不共食，如以桌菜呈現，則應由服務人員分菜後再上菜。用餐區每日定期清消，加強公共設施及廁所清消頻率。

疫情 黃偉哲 夜市

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