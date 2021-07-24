好消息！台南麻豆圖書館727開放民眾進館 總圖30日開放

台南麻豆區圖書館配合全國三級警戒延長閉館至7月12日，又因作為麻豆區公所第二辦公室再度延長閉館至7月26日。配合疫情指揮中心宣布自7月27日調降疫情警戒標準至二級，麻豆區圖書館自7月27日起開放民眾進館。

麻豆區公所表示，麻豆區圖書館自防疫3級警戒以來，研擬各種借閱政策，在防疫前提下盡力達到民眾需求。因應暑假到來，親子學習及民眾研究需求增加，麻豆區圖書館自7月1日起開設取書窗口供民眾領取預約書，讓民眾在家安心閱讀、安心防疫學習不中斷。

麻豆區長柳世雄表示，7月27日起恢復原開放時間，配合相關防疫措施，入館人數降載如達上限時將請民眾至館外排隊等待入內。館內座位採取梅花座，座位間也加上自製的透明隔板，以減少飛沫傳染風險，閱覽區也採間隔座方式保持距離，充分為入館民眾的健康安全把關。

台南文化局長葉澤山表示，依照本次指揮中心指引，全市44個公共圖書館的室內空間可「以人流管制、維持社交距離等方式適度開放部分區域」，考量到暑期學生自習需求，台南市各公共圖書館自修室座位如有加裝隔板者可開放使用。