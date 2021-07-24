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嘉縣安排補習班人員免費快篩 加速行業回歸正軌

中央社 / 嘉義縣24日電

因應疫情警戒將調降至2級，嘉義縣政府從27日起開設山、海區快篩站，安排藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班等未施打疫苗人員免費快篩，加速相關行業回歸正軌。

嘉義縣政府今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情27日降至2級警戒，縣轄幼兒園、課照中心教職員疫苗施打率需達8成才能開放，藝文團體、酬神演出、補習班等，未施打疫苗或接種未達14天者，須提供3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天定期快篩，因此，將設免費快篩站。

嘉義縣長翁章梁表示，歷經2個多月閉關，面對調降2級，百業蠢蠢欲動，包括藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班、高中以下學校運動團隊訓練等，均為疫情指揮中心列為有條件開放行業，並以疫苗接種搭配快篩進行嚴謹規範。

嘉義縣依山、海分區設置2處快篩站，分別於7月27日及8月5日在大林慈濟醫院、7月28日及8月6日在嘉義長庚醫院，時段為上午9時至中午12時、下午2時至下午4時，提供幼兒園、課照中心、補習班等人員免費快篩；另藝文、酬神演出團體因演出時間不定，另協調轄內醫院提供服務。

快篩 嘉義 幼兒園

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