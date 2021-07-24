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為開學預做準備 台南國高中教職人員26日起施打疫苗

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府安排國高中教職人員從26日起施打疫苗。圖／南市教育局提供
台南市政府安排國高中教職人員從26日起施打疫苗。圖／南市教育局提供

台南市為確保高中職以下學校教育人員在開學前2周能完成疫苗施打，國小1.1萬教職員工疫苗將在25日完成。黃偉哲市長今天宣布，全市1萬415名公私立國高中職校教育人員，自26日起將安排到部立台南醫院、柳營奇美醫院、台南奇美醫院及成大醫院施打。

南市教育局表示，24日中午已將各國高中職校疫苗施打「人員名冊」、「指定醫院」、「施打時段」及相關表件，公告於教育局資訊中心的公告系統讓各校下載（https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?Bid=-1&bbid=181452），各項資訊也同步置於教育局網頁「教師疫苗資訊專區」（https://www.tn.edu.tw/教師疫苗資訊專區/），提供南市及外縣市選擇在台南施打者查閱。

目前幼兒園、安親班及國小教職員工已陸續完成疫苗施打，緊接著國高中將由教育局和衛生局安排於各專責醫院施打，預計8月1日前完成第1階段疫苗施打，以因應8月開學前準備及9月開學後的校務運作需求。

教育局長鄭新輝表示，為便於各校教職員工可提早規畫施打行程，今天下午也同步公告各校教職員工，依行政區安排至醫院施打名冊於網頁，包括國中6456名、高中職3959名。請列冊人員表內排定之時段至專責醫院施打疫苗，並留意各專責醫院公布的相關注意事項。

在台南奇美醫院施打的人員，可於7月28日以後至醫院網站(https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx?ihosp=10)查詢並確認時段，並「截圖」攜帶前往；安排於成大醫院施打者，請於施打前1日至成大醫院網站(https://service.hosp.ncku.edu.tw/Tandem/RegQueryUI.aspx?Lang)查詢預約診號，再依預估報到時間前往，以減少等待並避免擁擠。

疫苗 成大醫院 教育局

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