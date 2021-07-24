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台南最浪漫施打站今開打 黃偉哲：打疫苗同時享樂生活

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供

號稱疫苗「台南最浪漫施打站」奇美博物館－台南都會公園站今天開放民眾施打。市長黃偉哲上午察看施打站情況表示，民眾打完疫苗休息15分鐘，即可在都會公園美麗湖景、環湖步道小旅行，市民如果前一天先上網預約，也可免費進入奇美博物館參觀常設展。希望藉特色施打站，帶動民眾施打疫苗意願，也讓民眾「防疫之餘再次感受生活」。

黃偉哲說，「奇美博物館－台南都會公園」施打站每日開放500人施打，首批透過1922網路平台預約額滿，預計成為疫苗施打常設點。今天預約民眾最年輕的18歲，最年長的82歲，平均51歲左右，顯示不管是年輕世代或是銀髮長輩都很喜歡這個疫苗站，希望可以提供最溫暖的服務，讓市民施打疫苗同時享樂生活。

黃偉哲說，其實打疫苗應該是嚴肅的事情，但各縣市都挖空心思加巧思，台南有眾多景點優勢，像昨天的美術館、今天的奇美博物館，未來還有許石音樂圖書館等，還可能在黃金海岸與寺廟、球場等地施打，「讓大家一睹台南的風景以及軟實力」；最重要的還是讓疫苗施打順利推動，提高覆蓋率；防疫是辛苦的，用特色站方式服務市民，幫助降低心情緊張感，

衛生局表示，接下來台南特色施打站還有「許石音樂圖書館」、「蕭壠文化園區A3展館」，希望市民喜歡這樣的服務，會持續讓每站規畫更進步。

黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供
黃偉哲認為推銷打疫苗要動腦筋，打完疫苗逛博物館很浪漫。圖／台南市政府提供

疫苗 奇美博物館 黃偉哲

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