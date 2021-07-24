台南假日農市、美食商街尚未見人潮 商家有期待

台南假日農市上周末終於恢復，但少了30多攤，來客約僅往日2、3成，今天依然人少，到了上午11點還有業者沒開市。國華路、安平、赤崁商圈今天上午也是人潮稀落，業者期待下周生意會變好。

台南市農會每周1、2、3、4周的周末、周日固定在林森路大東夜市場址舉辦假日農市活動，吸引各地農友、攤商擺攤，販售蔬果等農特產品，每次都吸引數千人潮。但受疫情影響，升3級警戒後就暫停，直到上周微解封，假日農市才又恢復。

台南市農會專員王志文表示，雖然恢復營業，但因疫情影響，許多民眾還是沒出門，人潮大不如前，攤位也少了30多攤。由於27日起疫情由3級降為2級，下個禮拜六、日生意應會較好。

擺攤的商家說，來客量僅約往日2、3成，而且來逛農市的也不一定購物，生意只有往日1成，相當悽慘。

台南市區重要景點赤崁樓、億載金城、安平古堡今天的遊客也是稀稀落落，赤崁樓一個上午只有數十名遊客，而附近的商家也都生意不好。度小月擔仔麵、厚切肉乾、張家海水伯、虎頭、一手私藏表示，2個多月來生意相當不好，只能希望隨著疫情緩解，觀光客增多，生意逐漸好轉。