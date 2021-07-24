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台南餐飲下周開放內用民眾已搶訂位 業者迎父親節商機

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市餐飲業者開始加裝隔板迎接下周可以內用。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者開始加裝隔板迎接下周可以內用。記者吳淑玲／攝影

中央疫情指揮中心宣布警戒從3級調降為2級，餐飲開放內用，台南市長黃偉哲還沒有決定，但應會在下午的防疫記者會宣布，餐廳業者表示，微解封的時候已有小準備，現在只等市政府宣布就可以開放內用，但直言心情是「又愛又怕」，已有不少顧客要訂位，但下周還有便當外帶的訂單，因疫情還有不確定因素，擔心降級不知能維持多久，兩邊的客源都不能放，準備工作會更忙碌。

餐飲業者從5月3級警戒至今無法內用，2個半月都在做外帶或外送便當苦撐，昨天中央疫情指揮中心宣布後已有不少民眾在詢問，業者說，賣便當的利潤連付工資都不夠，越快開放越好，趕上父親節和中秋節，除了訂位外還有伴手禮的商機，但還是要看民眾到店消費的意願。

台南新化街役場古蹟餐坊業者郭秋伶說，可以內用是很期待，上一波微解封原本以為要開放了，也備了很多料，但後來政策又轉彎，所以這次比較慎重要等到市政府宣布，隔板都已經準備好了，市府宣布後立刻就裝上，27日就可以內用，也已經接到民眾下周的訂位了。

郭秋伶說，因餐廳是獨立桌子，比較不會有不認識的人共桌吃飯情形，只要設隔板較易做到防疫管制，但還是防疫優先，室內不超過50人，落實實名制、梅花座、量體溫、噴酒精及加強消毒等，保護顧客和員工一起把防疫做好。今天的外賣便當上寫著「疫情倒數」，帶給大家一個希望疫情早日解除。

台南市餐飲業者外帶便當下周仍會繼續提供。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者外帶便當下周仍會繼續提供。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者開始加裝隔板迎接下周可以內用。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者開始加裝隔板迎接下周可以內用。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者在便當上寫下「解封倒數」。記者吳淑玲／攝影
台南市餐飲業者在便當上寫下「解封倒數」。記者吳淑玲／攝影

疫情 便當 微解封

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