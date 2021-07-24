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雲林校園解封趕進度 教職幼教補教疫苗全面快打

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善到快打站了解教職員施打疫苗情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到快打站了解教職員施打疫苗情況。記者蔡維斌／攝影

雲林拼解封，在一個月零確診，進入清零狀態，雲林縣政府為開學作準備，昨今兩天全面施打高中職以下教職員，縣長張麗善今天視察快打站，並強調下一波接著施打補教業及安親班老師，本月底前全面完打，為開學做好準備。

雲林縣府昨今兩天委託縣內六大醫院全面為各校老師教職員施打疫苗，縣長張麗善今天到台大位在體育館的快打站了解施打情況，進度良好，張麗善說，台大推出「順水推舟」打法，受打者不必移動，醫護人員移動式問診施打，加速快打速度，兩天光是台大就完成快50%的施打率。

張麗善說，第一波幼兒園保育員已完成施打，目前進行人數最多的第二波國中小學教職員，合計約打了9千劑，接著本月26、27施打補教和安親班人員，如此一來整個教育體系大致完打，為開學做好準備。

張麗善說，接著長青食堂和樂齡等老人據點，也將全面施打，期待八月初，雲林縣就可全面完成施打，安心生活。

至於相關降級和解封條件，下午雲林縣長張麗善將以直播方式向縣民說清楚。

雲林縣長張麗善到快打站了解教職員施打疫苗情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到快打站了解教職員施打疫苗情況。記者蔡維斌／攝影

張麗善 台大 安親班

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