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雲林建國眷村品牌進駐 歡迎年輕人進村共創未來

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府舉辦眷村進駐品牌徵選說明會，說明未來招商深度開發藍圖，引進民間經營創意能量，歡迎年輕人共同發展眷村觀光文化。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府舉辦眷村進駐品牌徵選說明會，說明未來招商深度開發藍圖，引進民間經營創意能量，歡迎年輕人共同發展眷村觀光文化。記者蔡維斌／翻攝

國內眷村保留面積屬一屬二的雲林縣虎尾建國眷村，經多年活化改建，已成為雲林熱門景點，雲林縣長張麗善今天會同文化觀光處舉辦進駐品牌徵選記者會，說明未來招商深度開發的藍圖，期許未來引進民間經營創意與發展能量，也歡迎眷二代年輕人能回流，共同發展眷村觀光文化。

文化觀光處長陳璧君說，建國眷村兩個村合計達30公頃，為日治時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是台灣少見的農村型眷村，2015年登錄為聚落建築群，除具備軍眷文化地景與農業自然景觀，更鄰近高鐵，是外地旅客造訪雲林的起點，也是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，擁有得天獨厚的區位條件與環境資源。

縣長張麗善說，虎尾市街有知名的布袋戲館等古蹟四館，鄰近更有台糖唯二還在生產並唯一用小火車運蔗的百年糖廠，建國眷村剛好位於市街與高鐵新興區的中間，扮演著串連整個交通、產業、文化、觀光的重要角色。

張麗善說，為把虎尾打造為潛力雙都心，縣府積極開發眷村，希望邀請更多熱愛文化藝術的青年團體，把這裡當作創意基地，更歡迎眷二代年輕人回流，一起來打造建國眷村，找回當年的風華和文化。

陳璧君說，文觀處2019年完成第一期景觀工程後，逐步推動各項活化計畫，例如設立駐地工作站與防空洞影視音體驗場、免廢市集與藝術入村等，成功帶動場域人氣；也陸續吸引撲鼻、白水咖啡、太日茶屋、哲美系二手書店、怪手諒古早味布袋戲等在地品牌進駐，活絡園區朝向多元發展。

陳璧君說，目前建國眷村正在進行丁棟的修復工程，未來將做為複合式的產業扶植與展演空間，將徵選工藝、設計、藝術、文化類、公益社企、輕食、餐飲、風格等類型的工作室或品牌進駐，促成在地青年返鄉與傳統產業轉型機會，扶植在地藝文創作。

今年再度獲文化部「再造歷史現場計畫」7680萬元與營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」6000萬元補助，下階段預計整修忠棟作為特色旅宿、孝棟作為眷村食堂，並進行眷舍外部景觀環境修繕，讓園區機能更形完整，朝食農、環境教育、創藝及眷村文化四大主題發展，打造全國最獨特的眷村美學場域，期盼有更多的社群團隊參與。

雲林縣府舉辦眷村進駐品牌徵選說明會，說明未來招商深度開發藍圖，引進民間經營創意能量，歡迎年輕人共同發展眷村觀光文化。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府舉辦眷村進駐品牌徵選說明會，說明未來招商深度開發藍圖，引進民間經營創意能量，歡迎年輕人共同發展眷村觀光文化。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣府舉辦眷村進駐品牌徵選說明會，說明未來招商深度開發藍圖，引進民間經營創意能量，歡迎年輕人共同發展眷村觀光文化。記者蔡維斌／翻攝

眷村 品牌 張麗善

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