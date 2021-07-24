防疫第一！南鯤鯓代天府中元普度「謹慎進行」規模大減

中央疫情指揮中心宣布7月27日起全國警戒從3級降為2級，中元普度有條件開放，台南北門區王爺總廟「南鯤鯓代天府」有全國最大的中元普度會場，今年中元普度怎麼辦？信徒相當關切，廟方之前貼出公告，今年農曆７月的中元普讚暫停受理，廟方今天表示，中元普度配合中央政策，謹慎進行，只由廟方和5個斗燈首代表普度，桌數約剩5、6百桌，約往年的10分之1，去年的5分之1。

南鯤鯓代天府每年在農曆7月10日（今年是國曆8月17日）舉辦中元普度，贊普桌數往往高達5、6千桌，被形容是全台最大普度場，許多信徒慕名而來一同招待「好兄弟」祈求冥界朋友吃飽平安。之前疫情嚴峻，全國三級警戒，廟方先決定暫停贊普，呼籲信眾團結，全力防疫，希望疫情早日獲控制。

廟方今天表示，一切還是以考量信眾安全為主，防疫放在首位，雖然調降為2級但仍不能大意，中元普度以去年選出的5個斗燈首代表進行，以南鯤鯓代天府廣大的廟埕，5、6百桌只佔一個小角落，不會有人潮過多的情形，也會嚴守中央室內50人、室外100人的規定；目前南鯤鯓代天府也還未開放入廟參拜，有信徒之前借發財金因疫情也只能用匯款還願。