台南葫蘆埤自然公園餐廳標租 平均每月不到4千元

台南市官田區176市道旁的葫蘆埤自然公園，鄰近84快速道路，交通便利，臨埤而建風景優美。園區內唯一建築物2樓設有餐飲空間，台南市政府觀光旅遊局即日起至9月7日辦理公開標租，想在湖光水色旁創業的朋友請把握機會。

觀旅局長郭貞慧今天表示，葫蘆埤自然公園是官田區重要的景點，也在176觀光廊帶景點中佔一席之地，區內除了菱波吊橋、環埤步道、展售館、古碑亭外，展售館旁還有7米高大型磨石子溜滑梯及小型遊具，很適合閣家共遊；每年舉辦的「葫蘆埤自然公園童趣節」都吸引各地遊客前來，逐年提升園區的知名度。

將標租的2樓餐廳，面積約165平方公尺，建築物使用類組為B-3組，可做餐廳、飲料店等場所，其中2/5的空間可做為辦公室、K書中心、店舖等附屬使用。

餐廳西臨葫蘆埤，南與園區遊憩區毗鄰，屬園區的核心地帶，具發展潛力，標租底價2年8萬6300元，平均每月不到4千元，有興趣的朋友可至台南市政府觀光旅遊局行政資訊網公告中免費下載標案內容 (https://admin.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/1279)或電洽主辦單位瞭解。